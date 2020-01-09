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文策院成立後 文化部司處多項業務移轉

2020-01-09 11:51聯合報 記者何定照／台北即時報導

文化內容策進院是繼2014年國家表演藝術中心後，在2019年成立的第二個文化行政法人，依立法院文化內容策進院設置條例設立，由文化部監督。首任董事長為甫卸任的文化部次長丁曉菁，院長胡晴舫則於2016至2018年擔任台灣文化部駐港機構光華新聞文化中心主任。

依照文化部計畫，文策院是連結政府與民間的專業中介組織，以建立民間文化內容產業之跨域發展平台、促進市場投融資機制、壯大文化內容產業生態系為目標，支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、遊戲、時尚設計、藝術支援及文化科技應用等八大領域文化內容產業的產製、傳播及國際化發展。

文策院2019年6月成立、11月揭牌，目前不少原屬文化部文創司、藝術發展司等部分業務都移轉到文策院，原屬各司具海外產業商會性質等也交由文策院統籌，例如原屬人文出版司的法蘭克福書展。近來文化部也進行組織改造。

文化部長鄭麗君在文策院揭牌時表示，將與文策院攜手啟動兩個新的五年計畫，一是投入「兩個百億」，包括影視局今年起五年預計投入100億元預算，推動台灣影視音產業發展；並編列國發基金100億元的投資額度，希望帶動民間投資。她盼用文策院組國家隊打造台流，希望三年內帶動文創產業總體產值上拚兆元。

鄭麗君當時說，今年起也將在華山文創園區旁推動為期五年的「華山2.0」文化內容產業聚落發展計畫，此即交由文策院營運，希望啟動台灣的文化新經濟。

文化部表示，依文化內容策進院設置條例規定，設有行政、立法及公眾三層監督機制，文化部為落實監督機關之責，已依據文化內容策進院績效評鑑辦法，籌組評鑑小組，以進行後續業務績效指標之訂定、年度執行成果之考核等。

文化部也強調，有關文策院匡列的百億投資基金投資額度，是文化部在預算外，額外再向行政院爭取的國發基金投資額度，委由文策院以壯大台灣文化內容產業生態系為目標，依專業投資評估後進行投資，並非如一般預算分配。

文策院院長胡晴舫（圖）的「群島」獲台北書展大獎，引起不同意見。記者何定照／攝影
文策院院長胡晴舫（圖）的「群島」獲台北書展大獎，引起不同意見。記者何定照／攝影
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文化部文創產業鄭麗君

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