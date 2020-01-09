不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

從2002年的SARS、2012的中東呼吸綜合症（MERS）至去年底冒出的武漢肺炎，短短不到20年不斷出現新冠狀病毒。專家警告，冠狀病毒演化速度變快，認為與中國大陸活禽市場，致人跟動物的接觸過於頻繁有關，冠狀病毒開始習慣人體細胞。

中國今公布中國武漢不明原因病毒性肺炎病原鑑定結果，初步認定病因是新型冠狀病毒。冠狀病毒種類多，從普通的感冒到嚴重的SARS等感染都是冠狀病毒引起。

目前已知10種冠狀病毒的宿主都是哺乳類動物，其中6種冠狀病毒會造成人類感染，特性大多都是上呼吸道症狀。但自2002年SARS病毒後，發現冠狀病毒也可能造成下呼道症狀，出現呼吸窘迫等致命傷害。中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬認為，病毒開始已演化。

一般而言，過去只能動物傳動物的病毒，即使跑入人類鼻腔黏膜，也會因為無法附著於人體細胞，而被排出。黃高彬說，病毒開始可由動物傳播人類，需要人類與動物宿主長時間接觸，病毒接觸人體機會多，才能有足夠量能習慣人類細胞。病毒可附著才能進行演化，病毒「胞飲」進到人體細胞，製造病毒的核酸，經過複製再釋放進入人體。

短短不到20年，相繼出現SARS、MERS至武漢肺炎，出現3種可傳染人類的新冠狀病毒，黃高彬說，這個演化速度算快，認為冠狀病毒開始習慣人體細胞，中國活禽市場環境勢必是主要原因之ㄧ，使人類跟動物宿主得以長時間接觸，「這是一件需要被警惕的現象，人跟動物的接觸最好不要再如此頻繁」。