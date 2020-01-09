男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥（左）9日在記者會表示，武漢不明原因肺炎，中國初步判定為新型冠狀病毒。防疫醫師黃婉婷（右）說，就已知訊息推斷，此波疫情可能是動物傳人，通常此類病毒人傳人能力較弱。中央社 分享 facebook

疾管署今天宣布最新中國武漢旅遊史檢疫通報，8日晚間一名學齡前男童從武漢回台，登機檢疫時發現有發燒、咳嗽症狀，立即後送醫院隔離治療。病毒正在檢驗中。

衛生福利部疾病管制署上午舉行記者會，已接獲中國通知，武漢不明原因肺炎初步判定為新型冠狀病毒。防疫醫師黃婉婷說，就已知訊息推斷，此波疫情可能是動物傳人，人傳人能力較弱，民眾不用太過擔心。

中國官方自1月5日後未再針對武漢市不明原因病毒性肺炎疫情公布病例統計資料，截至9日，仍為59名病例，其中有7人重症。

疾管署執行登機檢疫，目前已執行14航班，共檢疫1317名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名。8日晚間，一名長住武漢的學齡前男童隨父母登機返台，男童有發燒、咳嗽、流鼻水症狀，符合通報定義，且直接從機場後送到醫院隔離治療。

疾管署副署長莊人祥表示，該男童沒有去過華南海鮮市場，也沒有去過當地醫療院所，評估風險應不高。但目前病毒仍在檢驗中，醫院也會評估有沒有肺炎症狀，檢驗結果最快1、2天出爐。

疾管署再次提醒，民眾近期前往武漢當地及鄰近區域，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依照指示配戴口罩就醫。

自武漢地區返國後14天內如有疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形（TOCC），以供醫師及時診斷通報。