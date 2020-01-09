環團指2019年屏、高、南臭氧最糟 新竹「上升」10名

台灣健康空氣行動聯盟今天公布2019年的臭氧年報，分析統計後發現，全台臭氧最糟糕縣市前三名為屏東、高雄市、台南市。值得注意的是，新竹從去年的14名到今年的第四名。環團說，竹科、南科空品惡化，恐影響台灣未來競爭力。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，呼籲環保署應該加嚴、檢討臭氧標準，學界不應該噤聲，2017年12月開始環保署還頒獎，認為高屏地區空品變好，是在愚民嗎？

台灣健康空氣行動聯盟葉光芃表示，根據年報統計資料顯示，若以美國的標準計算，去年全台臭氧每日最大八小時臭氧平均值第四高值排名計算，最惡化的為屏東縣93.7ppb、高雄89.6ppb、台南市87.5ppb，新竹市87.1ppb。

葉光芃表示，高屏14個測站臭氧全數惡化，台南四個測站也惡化，台中五個測站中有三站惡化；新竹縣市、南科所在地都惡化，竹科南科的空品狀況不佳不僅影響工程師健康，也影響產能、產值和台灣競爭力。

他表示，屏東高屏地區最糟糕，因為是在全台灣的下風處。高雄、屏東縣市政府要共同關切，源頭可能來自高雄VOC總揮發性有機化合物，包括氮氧化物、硫氧化物等前驅物，VOC也會讓臭氧增加。

環保署空保處副處長徐淑芷提出與民間團體完全不一樣的資料，是以臭氧八小時移動平均值計算。她表示，環團出示的數據，是以最大的第四高值顯示，所以看起來數值會比較高。

她說，國際慣例AQI都是用每日移動平均值計算，依照這數據來看的話，是連江（55.6ppb）、金門（51.9ppb）最高，再來是屏東（51.5ppb）、雲林（50.4ppb）、台南（49.7ppb）、高雄（49.6ppb）。