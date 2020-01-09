早期鼻咽癌做放療 五年存活率80%以上

一名中年男性長年吸菸，去年洗澡時發現右頸部有一腫塊，合併鼻涕血絲，醫師確診鼻咽癌第四期。所幸經適當前導性化學治療，及後續合併化放療等療程，才讓腫瘤獲控制未擴散。

亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科醫師連銘渝指出，患者到院時安排鼻咽內視鏡及鼻咽切片檢查，再接受頭頸部之磁振造影檢查及全身正子攝影後，確診為鼻咽癌，當下全家人都難以置信。

其實鼻咽癌是亞洲人特有的癌症，如韓國男星金宇彬、馬來西亞羽球世界球王李宗偉等，都是鼻咽癌患者。根據台灣國內最新統計，每年約有1600人左右發病，鼻咽癌佔男性癌症發生率之第12位，一般而言，男女比例約3比1。

他說，鼻咽癌好發年齡為40至50歲，甚至有20歲以下的年輕患者。發生原因是多重原因構成，如家族病史包括遺傳因子、病毒感染、環境因素如小時候常食用醃漬食物或鹹魚、抽菸或工作環境之空氣汙染長期刺激等有關。

不過，鼻咽癌細胞對放射線治療反應良好，屬早期的第一、二期5年存活率80%以上，而放射線治療的副作用或後遺症，也隨放射線治療儀器及技術的進步而明顯減少。台灣癌症登記報告中，新診斷的鼻咽癌病例中，有60%以上就已是第三、四期，但針對局部晚期的鼻咽癌患者，放射治療同時合併化學治療，不但可增加存活率，也可降低如肝、肺、骨骼等遠端轉移的機率。

連銘渝也分享最新大型第三期臨床試驗的結果，適當的前導性化學治療搭配後續同步放射治療合併化學治療，可以有效降低疾病復發率，三年存活率高達九成。雖然有血球降低及噁心嘔吐等副作用，但症狀大多屬於可控制的範圍，八成以上的患者都能完成前導性化學治療療程。