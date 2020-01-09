康復路不易 思覺失調症患者手足也易罹糖尿病、高血壓

精神疾病康復路上，對患者與家屬來說都不容易。台北榮總去年發表一篇針對思覺失調症患者手足的研究顯示，思覺失調症患者的兄弟姊妹罹患糖尿病、高血壓的風險較一般人高出四到五成。醫師表示因果關係仍待探究，但提醒患者與家屬要更注意生活作息、飲食習慣與身體健康。

台北榮總精神科與家醫科研究團隊運用全民健保資料庫資料，找出3135名思覺失調症患者的兄弟姊妹，另找出1萬2540名年齡與性別比例相當的對照組，後續長期觀察這兩群人罹患代謝症候群的情形。

經分析顯示，思覺失調症患者的兄弟姊妹罹病風險較高。比起對照組，思覺失調症患者手足罹患第二型糖尿病的風險高出三成九，思覺失調症患者的姊姊或妹妹罹患高血壓的風險高出四成七。

國立陽明大學醫學系精神學科教授蘇東平是研究成員之一。他表示，研究團隊推測，其中一個可能原因是思覺失調症與代謝症候群有基因上的連結。另一個可能原因是，思覺失調症患者可能受疾病影響出現失眠或作息失調，而患者與家屬住在同一屋簷下，可能發展出類似的生活習慣，導致家屬作息失調、代謝紊亂等情形增加，提升罹患代謝症候群的風險。

蘇東平表示，精神疾病康復路上，對患者與家屬來說都不容易。除了提醒患者遵循醫囑穩定治療，也要提醒患者的家人更注意飲食習慣、生活作息與規律運動，定期量測血糖、血壓、血脂的數值，以有健康的身心面對生活中的挑戰。