武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估計人傳人能力弱

武漢不明肺炎有新進展。衛福部疾病管制署上午舉行記者會表示接獲陸方通知，病原體初步判定為「新型冠狀病毒」。疾管署表示，可感染人的冠狀病毒目前已知有SARS、MERS等6種，但此新病毒初步排除為SARS、MERS等病毒，估計人傳人能力較弱。

病原體核酸檢測結果共15例陽性，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態。副署長莊人祥表示，此新型冠狀病毒尚未取名，我國檢疫、檢驗、醫療物資整備等均有所準備，故仍維持現有的防疫作為。

莊人祥說，中國大陸官方自1月5日後未再針對武漢市不明原因病毒性肺炎疫情公布病例統計資料，截至今日仍為59名病例。而因應武漢肺炎疫情，自去年12月31日啟動武漢直航入境班機登機檢疫，已執行14航班、共檢疫1317名旅客及機組員。

有症狀者共10人，其中1人為北部學齡前男童，昨晚入境時因出現發燒、咳嗽、流鼻水呼吸道等症狀，並有去武漢的旅遊史，符合後送條件，已通報檢疫，其餘9人評估無需後送。

另有3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義個案，1名驗出H3N2流感病毒（屬登機檢疫有症狀者）、1名檢出H1N1流感病毒、1名檢驗中（屬上述登機檢疫後送者）。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，雖然已知道是新型的冠狀病毒，但從目前中國大陸傳來資料，尚無法研判是哪一種病毒。目前已知的冠狀病毒有數10種，主要宿主是哺乳類跟人類。其中可感染人的冠狀病毒已知有6種，民眾較熟知的是SARS跟MERS，另外四種症狀如一般感冒，或是說比流感輕一點的呼吸道感染。但武漢公布的新型冠狀病毒不是現在已知的上述6種，估計人傳人能力較弱。

黃婉婷說，目前已知可感染人的6種冠狀病毒，哺乳類最大宿主是蝙蝠，還有牛、豬、禽類如火雞、貓、狗，SARS是果子狸、MERS是透過駱駝傳播等。

傳染途徑是近距離長時間接觸，且透過飛沫或少部分透過空氣傳播。而就大陸提供的資料推測，此新型冠狀病毒動物傳人的可能性較高。若為此，通常人傳人的能力不是很好，民眾還不需太過擔心。