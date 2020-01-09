神回顧／拳頭都硬了是在哈囉？2019令人抓狂的十大屁孩事件

光看就火大！

社群平台越來越發達，讓許多幼稚、不成熟的屁孩為了出風頭，把各種誇張行徑po上網，許多霸凌的行為，更已經違法犯罪。

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，回顧2019年網友熱議，最令人傻眼的星二代和素人的屁孩爭議事件，真的是一件比一件火大！

image source:IG/maxllllee

【網路溫度計】提醒您－違法行為請勿模仿！

◎尊重身體自主權 請撥打113、110



◎反霸凌專線：0800-200-885

No.10 新莊13人巴掌霸凌事件

新莊一名15歲少女因在KTV情緒失控，拿打火機丟擲友人，引起同行友人不滿，將她帶到附近國小狂甩巴掌！後續更有聲稱是當事人男友，在臉書放話「我女人自己教」，提到自己是中聯會的，要鄉民別插手。由於該網友發文時標註地點為一間宮廟，讓該宮廟隨即澄清，堂口內並沒有這些小朋友。這些霸凌者遭警方移送時，還不時嘻笑毫無悔意，讓網友相當傻眼。



No.9 加油不熄火還耍狠揍員工

加油要熄火是常識，不過有位網友去年3月在爆料公社分享，自己的朋友在加油站打工時，竟遇到一名客人不願配合，被要求熄火時不但辱罵髒話，甚至嗆「如果燒掉會賠」，甚至動手揮拳打人。

結果影片被上傳到臉書《爆料公社》，讓不少網友不滿，肉搜畫面中的黑衣動手男子，嗆他要「幹大事」。



No.8 翹孤輪騎車油門狂催結果...

拿到駕照的第一件事你想做什麼呢？去年網路上流傳一段影片，影片中一位少年疑似剛拿到機車駕照，幫忙拍攝的人問：「考到駕照要幹嘛？」畫面中騎車的少年則說「翹孤輪！」就開始帥氣的拉起車頭往前衝，不過幾秒後少年就衝撞到一台銀色汽車，超尷尬。網友看完這影片也笑稱：「是考到三寶證書吧」、「好貴的駕照」、「腦袋到底裝什麼」。

No.7 甜美警花值勤遭打成熊貓眼

新北市五股去年12月中發生一起行車糾紛，19歲的邱姓機車騎士與29歲的莊姓男子互相超車按喇叭，雙方還各自叫來朋友助陣嗆聲，不過邱姓男子的友人卻搞不清楚狀況，揮拳打中一旁的執勤劉姓女警，導致這名劉姓女警被打成熊貓眼。由於這名女警外型甜美亮眼，不但常在臉書、IG分享自拍生活照，更有警花稱號，意外引起鄉民討論。

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No.6 超商鬧事反遭店員K.O

去年12月有6名少年在新北市五股一間超商想要買菸，超商店員依規定要求對方出示身分證件，證明成年了才能購買。沒想到這6名惡少相當不滿，當場持棍狂毆店員，結果雙方一路扭到到到店外，店員一擋六，一個一個把對方推開，甚至把其中一位屁孩衣服給脫了。鬧事的惡少自認打不過，最後落荒而逃。這則新聞也在PTT上引起討論，「店員也太盡責」、「太好笑了吧」！

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No.5 李堉睿裸體夜闖IKEA

李興文的長子李堉睿以成為YouTuber為目標，去年十月為了「挑戰自己」衝點閱，竟闖入IKEA拍影片。李堉睿趁著打烊時躲進倉儲內，影片中他不但全裸假裝洗澡、脫褲子坐在馬桶上，還在電腦前假裝打手槍。結果影片上傳後立刻引起軒然大波，甚至被警方約談調查。雖然最後IKEA願意和解，不過李堉睿被媒體訪問時卻認為這是「做自己」是一種藝術，今年更違法上傳民調影片，相當失控。

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No.4 屁孩警局前違停遭撿到槍開譙

媒體《東森新聞》7月時曾分享一個影片，一名網友假日開車到林口老街，要轉彎時卻遇到一台車停在派出所對面的紅線，完全擋住去路，結果沒想到下一秒開車的車主突然扯開嗓子大喊「誰的車、誰的車？」原本想裝傻的年輕違停車主才動身移車。由於提供影片的網友完全是用生命在吶喊，最後連派出所的警察都出面調停。不少網友笑稱這是「重金屬式死腔」，也認為違停屁孩活該被嗆。

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No.3 遭圍毆還被錄影PO網 家長竟嫌和解金貴

有網友去年一月時在臉書《爆料公社》分享，自己半年前被朋友拐騙到山上圍毆，施暴的人將她的長髮剪成三分頭、拿電擊棒電她、強迫換上不雅的女僕裝讓她們拍照錄影。原PO提到因為這件事身心靈受創，霸凌者收到法院傳票想談和解，卻把和解金從50萬砍到30萬，對方家長竟還嫌貴，認為時機不好一人包1萬2就可以。網友看到此事件也覺得恐龍家長太誇張，應該告到底。

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No.2 世新學生宿舍霸凌事件

世新大學一名呂姓男學生在臉書上PO出影片，控訴自己遭到宿舍另一名柯姓男同學霸凌，影片中的柯男不斷挑釁：「像個娘娘腔一樣活著啊」、「你真的要跟我家比法律？」後來還說：「我預測你的人生你的未來，啊世新法律，垃圾！」由於霸凌男同學的爸爸和哥哥都是律師，影片流出後，家人被肉搜到關閉粉絲專頁，最後世新大學校方也出面滅火，認為兩人間有誤會，引起網友公憤。

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No.1 孫安佐的墮胎風波

星二代孫安佐又惹出爭議，孫安佐回台後立志當YouTuber，不過卻爆發與網紅米砂、阿乃的感情風波。根據壹週刊的報導指出，米砂懷了孫安佐的小孩還墮胎，震驚各界。第一時間孫安佐神隱，母親狄鶯卻出面回應「再胡說就提告」，米砂則發表6點聲明，以懷孕時間推算，只有和孫安佐發生過關係，拿掉小孩是因「意外懷孕」，各說各話讓外界霧裡看花。結果孫安佐消失四天後，才拍影片回擊「建議你趕快看醫生吃藥，不要再讓病情惡化。」

雖然正宮阿乃也反擊米砂之前就曾傳訊息嗆聲，「養套殺」的手法有前科，但兩人的感情依舊不敵考驗分手。不少網友認為孫安佐處理事情不夠成熟才讓事件延燒成難解的羅生門。

Image Source：IG／sun_edward_64

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『屁孩爭議事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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