文策院院長獲書展大獎 評審：不會管參選者薪水和頭銜

文策院院長胡晴舫「群島」獲台北國際書展大獎小說獎首獎，作家蕭蔓表示評審團有錦上添花之嫌，並指文化部該要求胡晴舫迴避。書展大獎小說獎評審楊澤表示，評審都是就專業考量，與參賽者頭銜無關；文化部表示，該獎不在委辦書展基金會辦書展經費範圍，尊重基金會辦理。

蕭蔓說，文策院院長薪水與權力已夠高，不該與創作者爭獎。楊澤表示，他們評審都是以書的內容來評定，不會去打聽參賽者的薪水有多少，也和頭銜完全無關。

文化部說，書展大獎是財團法人台北書展基金會為鼓勵台灣出版創作所設立，相關作業經費及獎金都由基金會自籌，不在文化部委辦經費範圍，文化部也未涉入評審事宜。他們向來尊重基金會辦理，對於專業評審評選結果也未參與。

書展基金會表示，書展大獎雖掛文化部主辦，但實質設立、辦理都是基金會。這次他們也是邀專家學者組成專業評審團，評選出得獎作品。

書展大獎小說獎評審團總召楊照在評「群島」一書表示，該書是從敘事到結構到表現手法上，都試圖與台灣現實對話的新形態現實主義作品。