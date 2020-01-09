胡晴舫不知著作參獎 各出版社：本來就不會通知作者

文策院院長胡晴舫獲台北國際書展大獎小說獎首獎，胡晴舫表示她事前不知道出版社會送書參獎。多家出版社表示，書展大獎參獎並未規定要通知作者，他們一般也不會通知作者。

允晨文化發行人廖志峰表示，一般參加各種書獎，他們都是手邊有作者資料，就直接送出去，因為慣例上沒有作者會拒絕。除非他們手邊的作者資料不齊，才會再跟作者要。

時報文化出版公司董事長趙政岷表示，每年出版參選活動十幾種，包括文化部中小學生優良課外讀物推介評選、圖書館「好書大家讀」等，因此他們通常都不會問作者，直接送去參選。畢竟一家出版社每年出很多書，會被挑去參選的作者都很開心。如果是特別熟的作者，則可能會講一下。

九歌出版社總編輯陳素芳說，書展大獎沒規定要通知作者，他們當然也就不會通知作者。她說，胡晴舫去年還幫九歌編年度散文選，當時胡晴舫也不知自己9月會當文策院院長，認為得獎應該是就作品論作品。

遠流出版公司董事長王榮文表示，目前參選各書獎都是由編輯企畫部門負責，大家會討論要推薦哪些書。就他所知，由於擔心最後可能未得獎，一般不見得會事先通知作者。