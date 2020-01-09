到投票日天氣都穩定 周日高山「雨夾雪」機率高

中央氣象局說，東北季風造成的低溫已經過去，到周六投票日都是穩定的天氣型態。不過下周日又有下一波東北季風增強，由於水氣偏多，在低溫的配合下，玉山、合歡山有機會降雪，且以「雨夾雪」機率高。

氣象預報員官欣平說，今晨受到東北季風影響，加上輻射冷卻效應，自動測站出現11到13度低溫，最低為苗栗大河10.3度。至於平地測站最低溫則為嘉義14.1度，新竹以南其他地區也有出現16到18度不等低溫。

「最冷的時間點已經過了。」官欣平說，白天太陽出來後氣溫回升，北部來到22到24度，中部25到27度，東北部23度，東部和東南部24到25度，各地看的見陽光，僅迎風面北部和東半部留意局部短暫雨。

官欣平說，明後兩天天氣穩定，尤其周六投票日天氣不錯，北部白天24到27度，中南部26到28度，東半部24到26度，感受上舒服偏熱，僅清晨要留意輻射冷卻帶來的低溫，中部以北仍可能下探14度。

至於降雨，官欣平說因為吹東風，東半部在今明兩天仍有零星降雨。

官欣平說，下周日開始因為鋒面通過，東北季風再增強。而這波冷空氣水氣較多，除了北部、東半部留意局部短暫雨，中南部山區同樣會下雨，平地雲量也會增多，在低溫的配合下，玉山、合歡山等3千公尺以上高山，有機會降雪，但以雨水夾雪花機率較高。

氣溫部分，官欣平說因為冷空氣影響到下周二，目前觀察以下周一清晨最冷，中部以北低溫下探14度，沿海空曠地區有機會來到11度。高溫的話北部也不會超過20度，中南部則是23到24度。