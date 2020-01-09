蘇花改春節交通大考驗 預估大年初2到初4及收假前最塞

蘇花改本月6日全線通車後，即首遇農曆春節，公路總局第四區養護工程處交通疏導備戰。

第四區養護工程處今天指出，109年春節連續假期自109年1月23日(星期四)起至109年1月29日(星期三)止共計7天，今年春節連假第1天至第3天中午南下返鄉車流將陸續出現。

工程處分析，因假期較長，出遊及收假車潮將集中在1月26日（初2）至1月29日（初5）四天，假期倒數第2天(1月28日)下午北上返回工作地車流量大，將致使蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段造成嚴重壅塞回堵。

工程處建議，國道5號壅塞時，可改行台9線北宜公路，並請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。

公路總局第四區養護工程處表示，為因應台九線蘇花改路段全線通車，且適逢迎接第一個連續假期，公路總局已協調客運業者新開闢3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線，每日開行班次可達180班次，並視旅客情況機動加班。

同時，公路總局規畫分流動線、車種管制、動態號誌控制及協調警力佈署重要節點，採多管齊下疏運措施，並呼籲民眾盡量避開尖峰時段，避免塞車影響出遊興致。

另外，公路總局第四區養護工程處提醒，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，大貨車一律須減速過磅。