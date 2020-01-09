春節備戰 國五客運交通尖峰3到5分鐘一班

公路總局台北區監理所宜蘭監理站今天指出，因應農曆春節7天連假，眾多返鄉及遊客人潮，已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，提供充足疏運量能。

春節連假期間，台北往返宜蘭班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘，旅客可在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站等站搭乘國道客運到宜蘭。

而為了紓解國道五號壅塞，國五北上宜蘭到頭城大客車通行路肩，並採主線儀控措施，大客車在尖峰時段行經該路段，旅行時間平均約節省30到40分鐘。

宜蘭監理站表示，今年春節假期較往年不同的新疏運措施，配合蘇花改通車後，往返台北及花蓮地區的民眾，除台鐵與鐵公路聯營外，還有台北直達花蓮的國道客運路線可選擇，分別由統聯客運、台北客運在南港轉運站發車，首都客運於板橋客運站發車，終點站均為花蓮火車站，共3條路線，分流旅運人潮。

同時，宜蘭監理站指出，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節連假會延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施。

在票價優惠部分，自本（1）月22日（星期三）0時起至1月29日（星期三）24時止，計有14家業者89條國道客運路線配合提供優惠，如為平日無優惠票價的路線，原價85折，平日已提供優惠票價的路線，則維持原優惠票價販售。

在轉乘也有優惠，凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票(或基本里程)免費，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，除可節省金錢外，又可避免塞車之苦。

宜蘭監理站表示，考量春節連假均有大量觀光旅遊人潮，春節連假持續擴大實施使用電子票證，搭乘公共運輸享有半價優惠，共計39條台灣好行路線納入實施，相關路線資訊及停靠之觀光景點站位，民眾可逕上觀光局網站查詢了解。