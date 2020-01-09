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文策院院長胡晴舫獲書展大獎 作家：文化官不該與民爭

2020-01-09 09:05聯合報 記者何定照／台北即時報導

台北書展基金會日前公布2020台北國際書展大獎，小說獎三名首獎之一包括文策院院長胡晴舫的「群島」。身為作家的胡晴舫臉書粉絲專頁雖湧來許多賀喜，但出版編輯、專欄作家蕭蔓為文表示，文策院院長薪水與權力已夠高，不該與專業創作者爭獎項，應該迴避，引發討論。

胡晴舫表示，「群島」2016年就在「印刻」雜誌連載，2019年7月出版，她是在2019年9月20日才上任文策院院長，參獎則是由出版社報名，她並不知情。獲知得奬後，她也立刻決定將奬金拿來做公益。

台北國際書展大獎主辦單位為文化部，2008年設立，由出版社自行報名參獎，首獎獎金10萬元。曾參與兩廳院「表演藝術」雜誌及「誠品好讀」創刊、曾任天下雜誌叢書主編的蕭蔓說，台灣文學出版市場已很小，僅有的幾個小說獎還要頒給新上任的文策院院長，認為評審團有錦上添花之嫌。

胡晴舫寫作小說、散文、評論多年，曾獲金鼎獎圖書類文學獎。蕭蔓受訪表示，不論評審覺得胡晴舫作品再好，胡晴舫主掌文策院這分配巨大利益的組織，都該自覺到獲獎本身的利害關係及隨之而來的賣書利潤；文化部也該敏感到書展大獎的官方性質，做到內部避嫌，不該任本應監督的「自己人」獲首獎。

蕭蔓說，依「公職人員利益衝突迴避法」第5條，公職人員不得使本人及關係人獲利。文策院雖是行政法人，胡晴舫也非公職人員，但實質都在分配巨大利益，若連獲獎都不知迴避，台灣人民對文策院未來100億預算的分配原則，恐會有很大的合理懷疑。

她說，又依同法第8條，機關若認為公職人員應迴避時，應令迴避。但文化部在大獎發生疑似利益衝突時，卻未要求胡晴舫迴避，也該負責。

蕭蔓表示，當前台灣寫作者普遍被擠壓，文化出版編輯薪水超低，卻只能坐視文策院擁有巨大資源，院長還可下場拿獎，以文化官之姿跟創作人搶鋒頭。她要求書展基金會公開書展大獎評審過程和評語，讓社會監督。

書展基金會表示，他們歷年大獎都未做評審全程記錄，但評審評語都已印在書展大獎手冊，2月國際書展期間即可拿到。

文策院院長胡晴舫（見圖）的「群島」獲台北書展大獎，引起不同意見。記者何定照／攝影
文策院院長胡晴舫（見圖）的「群島」獲台北書展大獎，引起不同意見。記者何定照／攝影
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天下雜誌文化部台北國際書展

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