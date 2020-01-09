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彭啟明：周六晚間轉濕涼 預計下波冷空氣在下周四

2020-01-09 07:55聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這波冷空氣並不強且偏乾冷，主要是昨天下午冷空氣報到時，溫度一下跌了三到四度，會讓人覺得變冷。今天白天會稍微回暖，周五、周六回溫更明顯。周六晚上開始有鋒面接近，轉濕涼，但溫度不會降太多。

彭啟明在「天氣達人彭啟明」臉書粉專指出，今天清晨台北市的低溫16-17度，其他新北市到桃園空曠地區 14-16度，有些空曠的地方，例如苗栗、新竹丘陵地，因輻射冷卻或當地特性，跌到10-11度。不過大致上這波冷空氣並不強，雖然北部較為陰沉，乾冷還是沒像濕冷來得冷。

他說，今天白天會稍微回溫，北部可以到21-23度，中南部23-25度。明、後天回溫更明顯，北部可以到25-27度，中南部也可以到25-28度，尤其周六投票日當天的天氣相當不錯。不過要留意，可能有明顯濃霧，能見度較差，同時西半部大氣穩定，也伴隨空氣汙染物的累積，空氣品質可能會較差。

彭啟明指出，預計周六晚上開始，有道鋒面會逐步接近北台灣，這波鋒面有水氣，也伴隨較冷空氣，明顯較為濕涼。預期周六深夜到下周日整天，北部及東部會有陣雨，中南部水氣也會略多偶有局部陣雨，到周日、一，3000公尺高山也有機會下雪。

他說，預期下周一二就會逐漸回溫到周三，下周四另外一波冷空氣南下，這一波可能會影響較長時間，強度仍有待觀察。

中央氣象局表示，下周日鋒面通過及東北季風再度增強，下周一東北季風影響，這兩天北部及東北部地區天氣將再度轉涼，其他地區早晚也比較涼。這波東北季風伴隨的水氣充沛，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

下周二、下周三（14日、15日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣，僅剩東半部地區有小範圍降雨。

下一波東北季風伴隨的水氣充沛，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也可能有局部短...
下一波東北季風伴隨的水氣充沛，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。本報資料照片
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彭啟明

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