投票日溫暖舒適 金、馬離島航班恐受雲霧影響

冷空氣影響，今晨新竹、苗栗都出現10度、11度的低溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天及明晨天氣仍偏冷，明天白天起冷空氣才會減弱。周六有溫暖舒適的白天。

不過要返鄉投票的離島民眾可能受到影響。中央氣象局提醒，周六馬祖、金門有局部霧或低雲影響能見度之機率，搭機的人要注意航班資訊。

吳德榮說，最新（8日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天迎風面雲量略多，北海岸、北部山區及東半部偶有零星短暫小雨的機率；冷空氣持續影響至明天清晨。

他指出，周五白天起冷空氣減弱、氣溫回升，周六的投票日當天氣溫明顯回升，白天溫暖舒適，約26、27度、早晚偏涼約14、15度。由於天氣穩定，中南部晨間容易起霧、西半部汙染物不利擴散，應注意空氣品質的狀況。周五、六也僅東半部偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮表示，下周日、下周一（12、13日）另一波鋒面及冷空氣南下、氣溫驟降，中部以北明顯降雨，天氣轉濕冷。3000公尺以上高山有降雪機率，以下周日晚、下周一晨機率最高。下周二白天起、周三天氣好轉、氣溫回升。

中央氣象局說，今清晨冷空氣影響，各地天氣偏涼冷，白天北部及宜花高溫約21至24度，整天仍偏涼，中南部及台東則在25至28度間，較為舒適；天氣方面，乾冷空氣持續影響，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區偶有零星雨。

氣象局表示，周五、六東北季風減弱，氣溫回升，但清晨仍有涼意，周五各地為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有小範圍降雨，周六水氣稍增，各地大多為多雲的天氣。

下周日鋒面通過及東北季風再度增強，下周一東北季風影響，這兩天北部及東北部地區天氣將再度轉涼，其他地區早晚也比較涼。這波東北季風伴隨的水氣充沛，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。