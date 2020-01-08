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用食材說故事！南園「新豐溪」套餐　柿乾、芋頭都上桌

2020-01-08 23:31聯合報 記者陳睿中／即時報導

以融合江南庭園與閩式建築為特色，帶有豐富故事的「The One南園人文客棧」，近期與食材文化研究家徐仲攜手合作，以「新豐溪」為主軸，結合在地食材及文化歷史，推出全新的「新豐溪的生命力」套餐組合。包括新埔柿子、湖口芋頭、客家擂茶等食材，均成為佳餚的一部分，增添鄉土風情。

長約34公里的新豐溪，分佈於新竹的新豐鄉、湖口鄉、楊梅區等地，沿途有著茶葉、客家眷村、柿子、鹹蛋、養鴨等等不同的文化。本次「新豐溪的生命力」套餐組合，就是透過餐點，詮釋出新豐溪溪口至丘陵之間的自然與人文情懷。

由於紅樹林保護區內的海茄苳葉，具有透過葉片排出鹽晶的特色，因此擔任開頭的「米香佐東方美人茶薄片」，除了有新竹的茶葉、新豐溪的稻米元素之外，還以海茄苳葉為靈感，用鹽之花點綴滋味；特製的抹醬鹹香，也加深了滋味底蘊。「炙燒厚片烏魚子佐白玉蘿蔔」，用約1公分厚切的野生烏魚子片，配上爽脆微辣的白玉蘿蔔片，顯現大戶人家用餐的豪氣。

義大利威尼斯，水柿搭配乳酪是種常見的吃法。「柿子萵苣沙拉佐以小果茶油」，藉由新埔特產的柿子與柿餅，配上風味鮮明的藍乳酪，以及經處理過、不帶苦味的小果茶油，為時令鮮蔬帶來另種甘甜。也因湖口鄉盛產芋頭，所以「芋頭松露濃湯＋芋泥糖葫蘆」，以兩種不同的手法，展現出芋頭的多元性。濃湯的概念，來自新竹會將芋頭搭配油蔥、豬油食用的習慣；至於糖衣包裹的芋頭糖葫蘆內，還藏著滋味復古的蒜頭醬油，咬下滿口細綿鹹甜、盡是童年的回憶。

以紹興酒、鹹鴨蛋提味的「紹興墨魚鹹蛋麵」，顯現出湖口的眷村、養鴨產業文化。可以2選1的兩款主菜中，「熟成北京鴨佐巴沙米克醋」再度呼應流域內的養鴨文化，將北京鴨作為主角上桌；另一道「客家舒康雞佐義大利紅醬」，則是選用區域放養的舒康雞，口味合宜親民。最後，則是使用帶著鮮明客家風格的擂茶冰淇淋作結。

不同於一般的套餐販售模式，「新豐溪的生命力」可與The One南園搭配成一日行程。在4～5小時的時光中，可以在專人導覽之下，認識南園的點點滴滴，並且品嚐5件式的午餐套餐，每人售價1,280元起。另外也有供住房旅客品嚐的晚間7件式套餐，每人2,980元。

帶著鮮明客家風格的擂茶冰淇淋，搭配豆花、米香、花生芝麻粉。記者陳睿中／攝影
帶著鮮明客家風格的擂茶冰淇淋，搭配豆花、米香、花生芝麻粉。記者陳睿中／攝影
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The One南園人文客棧帶有特殊的人文氣息，過去曾招待過柴契爾夫人、戈巴契夫等...
The One南園人文客棧帶有特殊的人文氣息，過去曾招待過柴契爾夫人、戈巴契夫等名人。記者陳睿中／攝影
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以兩種不同的手法料理的「芋頭松露濃湯＋芋泥糖葫蘆」，展現出芋頭的多元品嚐方法。記...
以兩種不同的手法料理的「芋頭松露濃湯＋芋泥糖葫蘆」，展現出芋頭的多元品嚐方法。記者陳睿中／攝影
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炙燒厚片烏魚子佐白玉蘿蔔，使用約1公分厚切的野生烏魚子片，相當豪氣。記者陳睿中／...
炙燒厚片烏魚子佐白玉蘿蔔，使用約1公分厚切的野生烏魚子片，相當豪氣。記者陳睿中／攝影
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「米香佐東方美人茶薄片」有著茶葉、稻米的在地元素，還有呼應海茄苳葉的鹽晶特色。記...
「米香佐東方美人茶薄片」有著茶葉、稻米的在地元素，還有呼應海茄苳葉的鹽晶特色。記者陳睿中／攝影
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「熟成北京鴨佐巴沙米克醋」呼應新豐溪流域內的養鴨文化。記者陳睿中／攝影
「熟成北京鴨佐巴沙米克醋」呼應新豐溪流域內的養鴨文化。記者陳睿中／攝影
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以紹興酒、鹹鴨蛋提味的「紹興墨魚鹹蛋麵」。記者陳睿中／攝影
以紹興酒、鹹鴨蛋提味的「紹興墨魚鹹蛋麵」。記者陳睿中／攝影
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柿子萵苣沙拉佐以小果茶油，凸顯出新埔特產的柿子與柿餅。記者陳睿中／攝影
柿子萵苣沙拉佐以小果茶油，凸顯出新埔特產的柿子與柿餅。記者陳睿中／攝影
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義大利新竹

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