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糖尿病患防失智 首要多運動

2020-01-08 22:33聯合報 記者邱宜君／台北報導

糖尿病友容易失智，建議多運動、健康飲食、休閒減壓，延緩認知功能退化。 圖／123...
糖尿病友容易失智，建議多運動、健康飲食、休閒減壓，延緩認知功能退化。 圖／123RF
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失智症威脅席捲全球，世界衛生組織今年特別呼籲「抗三高防失智」。糖尿病患得到阿茲海默症機率是一般人1.5至2倍，血管性失智症機率則是2至2.5倍。預防失智資訊爆炸，糖尿病患最不可或缺的防失智策略到底是什麼？大規模本土研究證實，運動是糖尿病患生活上防失智的首要對策。

每周運動三天 可延緩認知衰退

成功大學老年所副教授邱靜如運用衛福部國健署「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」資料，針對4076位平均69歲的社區或機構長者，在1996年至2007年間三度追蹤評估他們的認知功能及身體行為相關資料。

結果發現，延緩糖尿病患者認知功能衰退的關鍵因素，就是運動，若能搭配健康飲食及減緩壓力的休閒活動，效果更好。

邱靜如表示，運動、健康飲食、休閒減壓都能延緩認知功能衰退，其中自述每周有三天運動，且會運動到喘的地步者，在三到四年內對認知功能的保護效果最明顯。

避免高油鹽糖 增加蔬果攝取

如果能避免高油鹽糖、增加蔬果攝取，對認知功能也有長期保護效果。另外，不論動靜態休閒活動，只要達到減輕壓力和憂鬱，也有助減緩認知衰退。

邱靜如說，研究發現，有助維持認知功能的運動和飲食，執行原則並不複雜。

此外，台灣老年人的日常休閒活動，包括，看電視、聊天、園藝、散步、戶外運動等，因能減壓抗憂鬱，也有其健康促進的價值。

嚴重低血糖 增加失智風險

糖尿病衛教理事長杜思德提醒，高血糖和低血糖都與失智症有關。高血糖影響腦部血管的血流灌注，促使腦細胞老化或死亡，造成退化性失智，或因提高中風風險進而造成血管性失智。此外，血糖太低，也是台灣75歲以上老人認知功能惡化的一大原因，研究證實，曾發生過嚴重低血糖的長者，十年內失智風險提高。

杜思德表示，運動很重要，但別忘了控糖總共有五大原則：適度運動、健康飲食、規律用藥、監測血糖、定時回診。杜思德建議，如果能力許可，最好每周五天，每天運動40分鐘，運動心跳率達到每分鐘130下，效果會更好。他也提醒70歲以上長者，要注意營養均衡攝取，以免肌肉流失，沒有力氣維持運動習慣。

認識低血糖

1 低血糖的症狀有發抖、出汗、心悸等，也會造成一些怪異行為甚至昏迷。罹病較久者可能會發生沒有症狀的低血糖事件，稱為不自覺性低血糖 。

2懷疑低血糖時，建議立即檢測血糖，以確定診斷。自我監測血糖低於70mg/dl或有急速下降的趨勢時，也要注意低血糖的發生。

3盡可能定時定量進食，運動前宜檢視血糖的高低和運動量的多寡，食用額外的含醣食物，注射胰島素病人可酌減胰島素劑量。

4如果無法檢測血糖，則建議視同低血糖處置。可口服醣類15-20g，例如葡萄糖片(粉)、方糖、含糖飲料或食物。

資料來源／2018糖尿病照護指引

整理／記者邱宜君

失智症糖尿病

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