為何健保給付加成醫院仍苦？因為「攤扣」越來越多

衛生福利部全民健保署元旦前夕公布修正醫療服務給付項目及支付標準，包括一系列點數調高或加成。台北市醫師職業工會指出，過去一年半，光是北區各級醫院就被要求攤扣64.8億點，擔心今年提高給付後，恐怕不是點值恐被稀釋得很慘，就是醫院得自行吸收更多。不過健保署澄清，加成給付部分有獨立預算支應，不會影響到點值，至於「攤扣」越來越多的問題，健保署表示將持續進行收入面改革。

今年給付加成項目不少，包括地區醫院門診診察費夜間加計10%、各層級醫院非兒科專科醫師在急診看6歲以下小孩之診察費加計50%、75歲以上病人住院診察費加計20%、提高各種病房住院診察費點數13.5%、病房護理費點數3%等。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，上述調整有助大醫院照顧住院及急重症的病人，鼓勵地區醫院提供夜間門診，疏導病人不集中於大醫院，工會認同健保署調整給付以支持推分級醫療板塊的挪移。疑慮的是，因為總額預算固定，有地方增加，勢必有地方要減少，否則若任憑支出點數膨脹，點值就會被稀釋掉。

為維持醫院部門點值穩定、不被過度稀釋，健保署勢必要將膨脹的點數壓下去。2017年第二季開始，各區醫院總額共同管理會議祭出「穩定點值配套措施」，討論以一套公式，計算各醫院必須各自「攤扣」多少點數，也就是要求各醫院自行吸收部分點數，不能申報。

陳亮甫表示，工會取得之資料顯示，2018年起，台北分區業務組透過穩定點值配套措施要求各級醫院攤扣的點數，每一季都在成長，2018年第一季總計減核8億4千5百萬點，2019年第二季總計已高達16億3千7百萬點，一年半累計攤扣總和達64.8億點。

工會指出，目前看來健保相當依賴點值穩定措施，要求醫院接受攤扣。攤扣後的點值穩定，其實只是假象，實際上是壓榨醫院，而這壓榨的力道一層一層透下去，受害最深的就是基層醫護人員。健保署應根據點數成長、點值稀釋的真實狀況，去評估健保的收支平衡，並據此研議收支制度的改革進程，才能從根本解決財務問題。

台灣醫療改革基金會研究員邱珮文表示，健保有部分增加給付，就勢必有部分要「節流」，建議應著重於減少不必要檢查、無效醫療、重複用藥、大醫院初級照護及穩定慢箋領藥等，避免減到醫療品質、民眾就醫權益，以及醫療人員的專業服務尊嚴。醫改會也呼籲健保署應提出「開源」改革的具體進程，將保費計算基礎從現行的薪資所得，改制為家戶總所得，並確實納入各種投資收益，以擴大費基。