影／過度沉迷3C產品出現後腦勺刺痛感 小心是枕神經痛

現在人手一機，當過度沉迷於3C產品，肌肉長期處於緊繃的情況下，易使血管受到壓迫，影響血液循環，引發肩頸酸痛或手部痛麻等不適感，還有人出現後腦勺刺痛感，這就是醫學上所稱的「枕神經痛」，衛生福利部基隆醫院神經科林俊甫醫師表示，平時多做伸展動作放鬆肩頸神經，最好還是減少使用3C產品的時間。

林俊甫醫師表示，一位年僅41 歲男性，從事電子業並且每天長時間使用電腦。最近一周發現後腦勺有刺痛感，一開始覺得只是一般痠痛，但症狀越來越明顯，擔心是腦血管有問題而來就醫，經過問診近期沒有外傷或其它先天病史，但因長期使用電腦、手機，且姿勢不佳，造成後頸部筋膜緊繃。

透過各項儀器檢查後發現患者並無椎間盤或頸椎退化等疾病問題，也沒有手指麻痛及上肢無力等症狀。經觸診後發現，患者於後腦勺兩側的枕神經分支處有明顯疼痛感，因與長期頸部施力不良導致症狀加劇有關，在排除偏頭痛、頸椎關節損傷、頸椎椎間盤突出後，確診為「枕神經痛」。

枕神經痛是頭部後側大枕神經及小枕神經受到壓迫，或是被肌肉群卡住所造成的症狀。臨床上典型表現是頭後方枕部反覆性持續數秒到數分鐘的抽痛，嚴重時眼窩處也會有痠痛感，用眼過度也可能會加劇頸部緊繃的情況，如未儘早治療，疼痛程度與頻率都會隨之增加，除影響日常活動外，睡眠也會受到影響。

在家可做拉頸運動，如果左邊痛，用手把頭往右邊拉，持續5分鐘，或搭配用溫毛巾敷在雙眼、閉合約10分鐘，可緩減不舒服。

要是無法減緩症狀，改用口服藥物治療，如果效果不佳，且疼痛點是兩側「枕神經」路徑上易產生壓迫或沾黏的位置，可能就要考慮局部施打類固醇或神經麻醉劑。