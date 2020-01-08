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避孕藥可豐胸？ 小心血栓別亂吃

2020-01-08 15:22聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

許多女性想要擁有豐滿圓潤的胸型，而去做豐胸手術，或是到處探聽豐胸秘方，舉凡青木瓜燉排骨、喝豆漿等，甚至有傳言「吃避孕藥」可以豐胸。但是食藥署提醒，口服避孕藥可能會引發血栓風險，使用前須經醫生診斷確認，才可開立處方。

食藥署在「闢謠專區」提到，月經周期，因為雌激素及黃體素濃度發生變化，會使乳房感到充血，可能導致乳房組織發生變化。由於許多避孕藥含有相同的激素，在開始服用時可以刺激乳房，因此讓人有豐胸的錯覺。但是，胸部尺寸的增加通常有限，且服用避孕藥後的幾個月後，乳房就會恢復到原來的尺寸。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮則表示，乳房腫脹是避孕藥的副作用而非功效，常見的副作用還有噁心、嘔吐感、頭痛、血壓升高等，但不是每個人都會發生。

郭安妮也表示，避孕藥除了有避孕的效果，臨床上通常也會用來調整經期，像是多囊性卵巢、慢性不排卵的女性，便可透過避孕藥讓月經變得較為規律。

但是食藥署提醒，有血栓風險，體重過重、肝腎功能不佳、有血栓及中風病史、偏頭痛、糖尿病、超過 35 歲且有吸煙習慣、凝血因子異常、懷孕中及哺餵母乳中的婦女不建議使用，口服避孕藥在我國是被列為處方藥管理，使用前須經醫生診斷確認，開立處方。

網傳避孕藥可豐胸，但小心引發血栓可別亂吃。圖／本報資料照
網傳避孕藥可豐胸，但小心引發血栓可別亂吃。圖／本報資料照
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避孕豐胸食藥署

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