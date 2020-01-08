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別等末期才給藥 免疫療法給付條件可望鬆綁

2020-01-08 15:03中央社 台北8日電

被癌友視為救命稻草的免疫療法去年首度納健保，僅25%患者病情好轉，其餘大多惡化或死亡。健保署長李伯璋坦言成效不如預期，未來擬放寬給付條件，讓癌友不要等到末期再用藥。

衛生福利部中央健康保險署去年4月首度將癌症免疫檢查點抑制劑（I/O）納入健保給付，3種癌藥共可治療8種癌別、11個適應症。

健保署原先編列新台幣8億元，預計可治療800名患者，用藥後每3個月評估一次，不僅給付條件嚴格，患者用藥後若病情穩定、好轉才會繼續給藥。

健保署去年12月中旬公布最新用藥報告，截至11月11日，全台共有915人初核同意且申報用藥，可分析個案共649人，其中6.5%病情穩定、26%完全或部分反應，可繼續用藥；反之，有22.5%患者病情惡化、14.2%加速惡化、19.1%死亡，另有2.6%無法耐受毒性、9.1%因病人意願及身體狀況未繼續用藥。

綜觀各癌別用藥情形，以晚期肝細胞癌用藥人數最多、共168人，其中21%好轉、8%病情穩定；用藥人數最少的是典型何杰金氏淋巴瘤、僅5人用藥，但多達40%患者好轉、20%穩定。

其餘各癌別用藥人數多介於39至77人，20至30%患者在用藥過後病情都出現好轉，5到10%患者病情穩定；唯獨胃腺癌有多達77人用藥，但僅8%患者好轉、3%穩定，等於有89%患者用藥後惡化或死亡。

健保署副署長蔡淑鈴接受中央社記者訪問時說，去年免疫療法給付以來，真正有效的僅約25%，其餘多數反而是惡化或死亡，甚至有部分癌別有效比率連25%都不到，確實有檢討必要。

蔡淑鈴說，不少無藥可醫的癌症患者將免疫療法視為最後的救命稻草，因此許多免疫療法藥物取得藥證時，臨床試驗只做到第二期，但去年第三期臨床試驗結果陸續出爐，部分癌別效果並不佳，也有國家陸續刪除這些適應症，但台灣至今仍沿用舊版的適應症內容，最晚3月前將召開專家會議檢討給付條件。

李伯璋指出，健保因經費有限，勢必得限縮免疫療法給付條件，但過去8個月治療成果顯示，治療效果的確不如預期。

他坦言，許多癌症會對人體造成不可逆的傷害，到了癌症末期才用藥或許是影響療效的原因之一，因此未來專家會議除討論給付的適應症、生物指標等，也會考慮放寬給付條件，包括將用藥的時間點提前，讓癌友不要等到末期再用藥，盼將每一分錢都用在刀口上。

患者健保癌症

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