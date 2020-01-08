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今晚變天 周日高山有機會再降雪

2020-01-08 13:28聯合晚報 記者曹悅華／台北報導

受冷氣團影響，今天開始變天，氣溫將驟降。 圖／聯合報系資料照片
受冷氣團影響，今天開始變天，氣溫將驟降。 圖／聯合報系資料照片
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中央氣象局說，受到東北季風增強影響，今天深夜和明天清晨是最冷的時刻，低溫下探11度。周日又有新一波冷空氣且水氣較多，3000公尺以上高山有機會再次降雪

氣象預報員陳建安說，今天東北季風增強，明天甚至可以達大陸冷氣團強度，因冷空氣偏乾，主要影響是降溫，僅東半部要留意局部短暫雨，其他各地多雲到晴天氣型態為主。今天氣溫北部16至22度、中部13至23度、南部15至25度、東部13至25度。中南部留意日夜溫差大。

明天東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣都較冷，其他地區早晚也比較冷。明天清晨由於冷空氣加上輻射冷卻效應影響，預估中部以北及東北部低溫只有14度左右，沿海空曠地區和近山區可能出現11度以下低溫，南部及花東低溫則在16至18度間。

明天迎風面的東半部地區雲量增多並有局部短暫雨，其他地區大致仍為多雲到晴，整體而言水氣並不會太多。

陳建安說，周五、周六投票日東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但清晨仍有涼意，各地為多雲到晴的天氣，僅剩東半部地區有小範圍降雨。周六南邊水氣上來，中南部山區、花蓮和台東雲量會增多，深夜北邊鋒面接近，北部降雨機率提升。

陳建安說，周日先有一道鋒面通過，東北季風接著增強，影響到下周一。該波冷空氣偏濕，除了迎風面北部和東半部會有局部短暫雨，基隆北海岸和宜蘭一帶降雨也會較為持續，中南部山區都有機會降雨，平地則是雲量增多。

陳建安說，周日冷空氣影響，各地低溫和今明兩天差不多，中部以北低溫下探15度，南部16到18度。因冷空氣偏濕，水氣與低溫配合下，3000公尺以上高山有機會降雪。

低溫冷氣團氣象局預報降雪
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