2020台灣燈會人潮多 高鐵加開八班次12日開賣

「2020台灣燈會」主燈預計2月8日元宵節當天在台中后里花博園區點燈。為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵公司今天宣布，燈會期間加開八班次，1月12日凌晨零時陸續開放訂票。

台灣高鐵說，2月8日至2月23日燈會舉辦期間，加開南下五班、北上三班，並自1月12日凌晨零時起，依發車前28日售票規定，逐日開放2月8日以後之車票預購。配合賞燈行程，調增部分車次自由座車廂數，歡迎旅客提早規畫行程「搭高鐵．賞燈趣」。

高鐵說，燈會期間人潮眾多，敬請搭乘自由座旅客，前往燈會時一併購買回程車票；搭乘對號座的旅客，提前訂位並取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

高鐵說，持定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。高鐵台中站、苗栗站將於燈會期間加派人力，敬請旅客依照標示、配合站務人員引導，共同維護乘車動線及車站秩序。

高鐵說，利用台鐵轉乘接駁前往主燈區的旅客，回程時留意高鐵末班車發車時間。北部旅客透過高鐵苗栗站往返燈區的旅客，最後一班北上列車自高鐵苗栗站發車時刻為晚上11時；南部旅客透過高鐵台中站往返燈區的旅客，最後一班往嘉義、台南及左營之列車於台中站發車時刻為晚上11時07分，往彰化及雲林列車則為晚上10時49分，賞燈遊客特別要留心保留適當轉乘時間。

為配合2020台灣燈會在台中，高鐵說，特別結合在地觀光資源，於燈會期間規畫高鐵燈會套裝行程，並提供高鐵假期、飯店聯票等多樣化優惠旅遊產品。

●賞燈旅客於高鐵站轉乘往后里燈區

一、高鐵台中站下車，請往「三號出口」方向步行約十分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約30分鐘），岀站即抵達后里燈區。

二、高鐵苗栗站下車，請由「五號出口」出站，步行約五分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約40分鐘），出站即抵達后里燈區。

●賞燈旅客於高鐵站轉乘往文心燈區

於高鐵台中站下車後，於客運轉運站轉乘800路公車至文心森林公園站（車程約20分鐘），即可抵達文心燈區。

●高鐵末班車資訊

一、自台中站前往各站之末班車資訊：

1. 往新竹以北各站之末班列車於晚上10時59分發車。

2. 往嘉義以南各站之末班列車於晚上11時07分發車、往彰化、雲林之末班列車則為晚上10時49分發車。

二、 自苗栗站前往各站之末班車資訊：

1. 往新竹以北各站之末班列車於晚上11時發車。