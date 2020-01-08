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台中小心諾羅肆虐 一人感染全家中獎

2020-01-08 12:21聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

諾羅病毒來勢洶洶！衛生福利部疾病管制署資料顯示，台中市腹瀉急診就診人次連4周呈上升趨勢。台中市衛生局提醒民眾，病毒性腸胃炎以諾羅病毒感染為主，傳染力極強，往往一人感染後，全家人中獎，提醒民眾進食前、如廁後應以肥皂勤洗手，如出現嘔吐或腹瀉等症狀應盡速就醫，並落實生病不上班、不上課，旅宿及餐飲業者也要加強員工健康及環境衛生管理。

衛生局說明，病毒性腸胃炎流行期為每年11月到隔年3月，以諾羅病毒感染為主，常透過食入被病毒汙染的食物、水或與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染，感染後主要症狀為嘔吐、腹瀉，同時伴隨頭痛、腹痛、噁心、發燒與肌肉痠痛等，通常持續24至48小時。

衛生局呼籲，旅宿及餐飲業者落實廚房、廁所及公共空間等環境的清潔與消毒，並提供充足洗手設備、留意廚工等工作人員衛生及健康情形，如有不適症狀盡速就醫、暫停工作，在症狀解除至少超過48小時再上班。

衛生局長曾梓展說明，預防諾羅病毒感染最重要是保持手部衛生，如廁後、進食或準備食物前、照顧病人時，應落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。另烹製食物時使用來源安全的食材，調理食品應符合衛生條件，食物也須煮熟再食用（尤其是貝類等水產品），並用公筷母匙，避免與他人共食。

衛生局長曾梓展建議，家中如有腸胃炎患者，遭汙染衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被汙染，應用0.1％濃度漂白水，也就是以20cc漂白水加入1公升清水的比例擦拭；處理患者糞便、嘔吐物前應戴上手套與口罩，並用0.5％濃度漂白水，也就是100cc漂白水加入1公升清水的比例消毒清理險。詳情可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

台中市腹瀉急診就診人次已連續4週呈現上升趨勢，台中市衛生局呼籲，農曆春節將近，團...
台中市腹瀉急診就診人次已連續4週呈現上升趨勢，台中市衛生局呼籲，農曆春節將近，團圓聚餐進食前、如廁後應以肥皂勤洗手預防。記者趙容萱／攝影
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台中市腹瀉急診就診人次已連續4週呈現上升趨勢，台中市衛生局呼籲，農曆春節將近，團...
台中市腹瀉急診就診人次已連續4週呈現上升趨勢，台中市衛生局呼籲，農曆春節將近，團圓聚餐進食前、如廁後應以肥皂勤洗手預防。記者趙容萱／攝影
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衛生局諾羅病毒患者

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