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北農高麗菜送到台中農改場銷毀？陳吉仲：非專業炒作

2020-01-08 12:11聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

地方盛傳因產銷失衡致大量農作物遭傾倒銷毀，國民黨台中市第一選區立委候選人林佳新，昨拿出大批高麗菜銷毀照片，指北農的高麗菜大量運到農委會台中農改場傾倒銷毀，台中農改場變成蔬果掩埋場。農委會主委陳吉仲今天表示，這是非專業的炒作，認為農民應該唾棄這樣的行為。

北農的高麗菜運送到台中農改場傾倒銷毀，昨台中農改場證實，北農確實有從台北送高麗菜至台中農改場，作為土壤增加有機質，作為循環利用。

農委會主委陳吉仲今天視察松山機場時表示，農業要有專業的處理，所有農產品本來就有上、中、下級品，下級品做不同的處理，讓上、中品農民賣更好價格，本來就是這樣操作的模式(傾倒銷毀)，增加農民收入，所有在大選期間前，對農民傷害罪要不得的，這種非專業的炒作，認為所有農民應該唾棄這樣的行為。

陳吉仲表示，相關的人提出來非常不專業，要炒作高麗菜的資訊，最後傷害的是所有高麗菜的農民，他期待媒體應該專業報導去了解其他高麗菜農民的想法，現在高麗菜的價格維持很好的水準。

根據台北農產運銷公司2018年6月的農產運銷報導表示，當時的北農總經理吳音寧因為贈菜風波後，在當年的6月12日制定「台北農產運銷股份有限公司批發市場惜食果菜購贈社福單位處理要點」，將市場剩餘蔬果捐贈事宜制度化。

之前也與社福團體招開座談會，說明批發市場剩餘蔬果購贈應優先與各大食物銀行平台合作，由食物銀行平台協助快速分送給各社福團體，及協助提供領用簽收、使用證明等行政管理事宜；除偶發性嚴重產銷失衡的緊急捐贈配送機制外，也研擬惜食蔬果例行募捐的公益方案。

立委候選人林佳新昨在中部提出多張照片，指北農去年11月、今年1月，將高麗菜送到農...
立委候選人林佳新昨在中部提出多張照片，指北農去年11月、今年1月，將高麗菜送到農委會台中農改場傾倒銷毀。圖／林佳新提供
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高麗菜農民北農

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