獨／電話客服員疑集體流感 華航：自主隔離陸續回崗位

中華航空。示意圖。本報資料照片 分享 facebook

讀者向本報投訴，想要更改去紐西蘭的機票，未料周一撥電話給客服，不是打不通，就是過了30分鐘仍無人接聽，親自去櫃台詢問，員工透露是客服員集體流感。對此，華航表示，目前同仁已陸續返回工作崗位，因隔離期間影響人力，致旅客電話線上久候，敬請理解。

投訴者說，他要換機票，因此周一打電話到華航客服，卻撥不進去，一打就出現「嘟嘟聲」，嘗試多次，懷疑是不是網路線被切斷。昨天直接去華航在台北南京東路的票務櫃台詢問，員工告訴他因為數十名客服集體流感，人手不足。

另一名同樣有換票需求的民眾表示，他昨天打給客服30分鐘都沒接。而稍早打給客服，客服也說，還有員工在隔離中。

華航表示，近日因流感疫情升溫，本公司客服同仁數人感冒，為避免交叉感染，有發燒情況的同仁進行自主隔離，華航醫務單位也立即進行衛教宣導，並提供口罩、耳溫槍以及酒精供同仁使用。目前同仁已陸續返回工作崗位，因隔離期間影響人力，致旅客電話線上久候，敬請理解。華航也提醒同仁，近來氣候變化大，應多注意自身身體狀況。

疾管署副署長莊人祥表示，經詢問，目前台北市衛生局已介入調查，若有進一步訊息將由北市衛生局說明。