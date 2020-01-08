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春節返鄉機場防疫非洲豬瘟 增300人嚴陣以待

2020-01-08 11:26聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

非洲豬瘟災害應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲，今天率相關單位前往松山機場查看防疫措施。他表示，松山機場每月棄置箱丟棄的肉製品超過180公斤，傳染風險極大。春節絕對不得攜帶的、傳播風險最高的香腸、臘肉、火腿等醃製品，其他的肉製品包括肉鬆等也不得攜帶，來自非洲豬瘟疫區一律裁罰20萬。

從松山機場入境的國家包括中國大陸、韓國與日本。松山機場推估，春節期間抵達松山機場的航班一天約21至24班，每天入境人數達3700至4700人，分別來自中國大陸虹橋、浦東、重慶、武漢等十城市的兩岸直飛航班，以及南韓金浦與日本羽田，旅客入境達高峰，各單位防疫人員增加300人，春節防疫不可鬆懈。

農委會防檢局統計，來自中國大陸的旅客違規攜帶肉品，去年被裁罰20萬元者有27件、3萬54件、1萬二件；韓國被裁罰3萬有一件、日本被裁罰1萬有18件，其中，有六名陸客因沒繳交20萬元罰款被遣返。

陳吉仲表示，春節期間即到來，台灣現在面對最大的風險，亞洲有11個國家有非洲豬瘟，加上其他七個國家地區也存在高風險，所以今年面對的是18個國家地區非洲豬瘟傳遞的風險，比去年單一中國大陸面臨更加嚴峻的挑戰。

他說，在我邊境檢查到有非洲豬瘟陽性病毒核酸的機率，從越南來被查獲的高達41%，從中國來的還是有15%，因此在春節期間，跨部會增加300人力，其中關務署會針對托運行李、手提行李進行百分之百的檢查由防檢局負責，海巡署對每艘漁船要回來過年，漁民要回來過年的肉製品要封存，交通部會要求航班依照規定宣導，宣導語言超過七種，務必做到防疫滴水不漏。

防檢局基隆分局台北松山檢疫站主任郭小鶯表示，入境棄置箱裡，植物產品比動物多，比較多的是長輩沒有吃完的水果忘了丟棄，還包括種子、活植物、甚至活昆蟲攜帶但運送過程會綁個水果，也會被檢疫犬發現；肉製品的部分，包括有牛肉乾、豬肉乾、燕餃、福州魚丸，端午節會帶肉粽，中秋節有月餅，火腿腸一直以來旅客都有攜帶，甚至有些旅客帶了生菜沙拉，卻忘了裡面有培根，這些都不能攜帶。

松山機場每月棄置箱丟棄的肉製品超過180公斤，傳染風險極大。春節絕對不得攜帶的、...
松山機場每月棄置箱丟棄的肉製品超過180公斤，傳染風險極大。春節絕對不得攜帶的、傳播風險最高的香腸、臘肉、火腿等醃製品，其他的肉製品包括肉鬆等也不得攜帶，來自非洲豬瘟疫區一律裁罰20萬。記者彭宣雅／攝影
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春節返鄉旺季，松山機場返台航班來自中國大陸、南韓以及日本，旅客都必須經過百分百手...
春節返鄉旺季，松山機場返台航班來自中國大陸、南韓以及日本，旅客都必須經過百分百手提行李以及托運行李X光機檢查。記者彭宣雅／攝影
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松山機場每月棄置箱丟棄的肉製品超過180公斤，傳染風險極大。春節絕對不得攜帶的、...
松山機場每月棄置箱丟棄的肉製品超過180公斤，傳染風險極大。春節絕對不得攜帶的、傳播風險最高的香腸、臘肉、火腿等醃製品，其他的肉製品包括肉鬆等也不得攜帶，來自非洲豬瘟疫區一律裁罰20萬。記者彭宣雅／攝影
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非洲豬瘟松山機場春節

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