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影／七旬翁出現血尿 原來是攝護腺肥大

2020-01-08 11:20聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

男性注意，攝護腺即使動過手術，還是有可能再度肥大。一名72歲男性四年前曾接受攝護腺肥大切除手術，術後正常作息，最近一個月感到排尿不順並出現血尿而求診，經檢查診斷為復發性攝護腺肥大合併出血。後經再次攝護腺切除手術後，症狀改善。

書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，攝護腺經手術後是可能再次肥大的，他呼籲成年男性...
書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，攝護腺經手術後是可能再次肥大的，他呼籲成年男性應少吃加工食物、避免辛辣、菸酒並適度運動維持體態。記者簡浩正／攝影
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收治該病患的書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，該男到院時表示出現大量血尿，經靜脈腎盂攝影與超音波檢視後，發現其攝護腺比原先肥大、膀胱內也有明顯凸起，再經膀胱鏡檢查確認血尿是由攝護腺肥大壓迫造成出血，同時也引起尿道阻塞而解尿不順，膀胱本身無其他病灶、亦無結石。

殷約翰說，經進一步詢問該名患者，發現本身有心血管疾病而有服用抗凝血劑，導致更容易產生大量血尿。經攝護腺切除手術後，尿血症狀改善，排尿也恢復暢通。

殷約翰說，攝護腺肥大與男性荷爾蒙有關，是男性獨有的問題，以往都發生在60歲以上男性，但近年臨床發現有年輕化趨勢，40、50歲患者增。而攝護腺肥大不只引起頻尿、夜尿、排尿困難等症狀外，同時也可能造成血尿。膀胱炎、尿道炎、泌尿系統癌症等也可能引起血尿。

他說，而在治療上，多數患者以口服藥治療都能改善，但若合併有出血、膀胱結石、腎功能受損或排尿困難而影響生活時，則建議透過手術治療改善。

殷約翰表示，攝護腺經手術後是可能再次肥大的，因患者手術只是刮除中央肥大的攝護腺，外皮依然存在。而據統計，手術後仍有15%到20%患者會再次出現排尿不順等症狀，8.3%有需要再次手術的可能。在醫學上，攝護腺肥大的原因仍然未明，但與肥胖、飲食、本身有慢性疾病有關聯性，他呼籲成年男性應少吃加工食物、避免辛辣、菸酒並適度運動維持體態。

手術血尿男性

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