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是否補助LDCT肺癌篩檢 國健署尚未決定

2020-01-08 10:40聯合報 記者羅真／台北即時報導

國內醫學會根據研究建議官方考慮補助四大肺癌高風險群作低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，高風險群包括菸齡逾30包年、有三等親內家族史、油煙暴露達一定程度與特定肺部疾病患者。衛福部國健署表示，LDCT篩檢有利也有弊，官方尚未決定是否補助篩檢，不過今年3月將優先推出醫病共享決策指引，載明這項檢查的適用對象與優缺點，供民眾參考。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，LDCT是胸部電腦斷層檢查的一種，對於偵測小於一公分的肺部結節有高敏感性，但根據美國大型試驗，即使是重度吸菸者去作這項篩檢都具高度偽陽性，可能造成不必要的心理負擔，且確診侵入性檢查有併發氣胸的風險。

另外，作一次胸部電腦斷層暴露到的輻射量相當於照80至120張X光片的輻射量，LDCT則降至八至十張X光片，雖然後者低出許多，但如果不是高風險族群去作檢查，就是暴露於不必要危害。

林莉茹表示，國健署將參考國際作法優先推出肺癌篩檢的醫病共享決策指引，內容包括哪些人適合作這項檢查、檢查益處與壞處等，提供民眾與醫師共同討論的工具，預計今年3月正式公布。至於未來是否考慮由官方補助高風險群篩檢，尚未決定。

肺癌初期往往症狀不明顯，林莉茹表示，如果持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降與食慾不振等症狀，要警覺可能是肺部的求救訊號，及早就醫接受評估。

國健署肺癌衛福部

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