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影／不用到日本也能看淺草白虎！南港站點燈儀式超吸睛

2020-01-08 10:35聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

為延續台日鐵道間的觀光友好交流，台鐵南港站再度與東武鐵道合作，今天上午舉辦「雙鐵友好 豐富幸福滿滿年」白老虎祈福燈座點燈活動，在站區設置「白老虎站長燈座」，並辦多項活動，促進更多親子鐵道旅遊，預計再帶動新一波親子旅遊觀光熱潮。

台鐵南港站去年與日本東武鐵道合作辦理「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」，和彩繪活動，將約500份台灣兒童的繪圖作品展示於東武日光等車站，廣受好評，今天再次合作，上午10時在南港車站，下午2時在豐富車站辦理點燈儀式，由台鐵局運務處副處長陳裕謀及東武鐵道台北分公司總經理早野雅史共同點燈。

陳欲謀說，和東武鐵道2015年締結簽訂觀光友好協議，雙方進行乘車票券優惠互換，去年首次加入燈會活動，今年是舉辦點燈儀式的第二年，「連淺草的白虎都帶來了」。

台鐵南港站站長陳依伶表示，東武集團的東武動物園擁有稀世白老虎，因應「2020年台北燈會」首度在南港車站周邊舉辦，特別商請東武鐵道在南港站大廳設置白老虎燈座，讓民眾可以就近感受到白老虎站長魅力。

台鐵局說，即日起到2月16日，在「大家畫南港」彩繪區，提供塗鴉紙供兒童彩繪，將定期把小朋友的作品上傳到台鐵南港站臉書展示。

民眾活動期間在台鐵南港車站、東武集團Taiwan、Fun台鐵等臉書公開分享活動訊息給好友，或與燈座拍照上傳臉書並標註一句吉祥話，就有機會抽獎得到由台鐵及東武鐵道提供的CK124迴力小火車，或黃金版SL蒸氣火車大樹號便當盒。

另為響應2020后里燈會，台鐵局說，台鐵和東武鐵道在苗栗豐富站，設置以客家花布意象「幸福之樹 東京晴空塔」祈福燈座。東武鐵道自2015年與台鐵締結，其以東京都為起點，延伸到栃木縣日光、鬼怒川溫泉，足利、埼玉縣川越市等地。集團下另有東京晴空塔、百貨公司、飯店、各式遊樂園、動物園與巴士、遊覽船等一共約有80多家公司。2016年來台北設立第一個海外分公司，以期促進台日的觀光、經濟等友好交流。

台鐵局說，為進一步宣傳台日友好情誼及鐵道旅遊，2020台中后里燈會期間，在台鐵主要相關車站販售「雙鐵友好紀念便當組」，各活動詳情請洽辦理車站餐廳諮詢。

日本淺草白老虎現身南港車站。記者曹悅華／攝影
日本淺草白老虎現身南港車站。記者曹悅華／攝影
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台鐵南港站今天上午與東武鐵道合作，舉辦「雙鐵友好 豐富幸福滿滿年」白老虎祈福燈座...
台鐵南港站今天上午與東武鐵道合作，舉辦「雙鐵友好 豐富幸福滿滿年」白老虎祈福燈座點燈活動。記者曹悅華／攝影
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台鐵局運務處副處長陳裕謀（右）向東武鐵道台北分公司總經理早野雅史（左）致贈感謝狀...
台鐵局運務處副處長陳裕謀（右）向東武鐵道台北分公司總經理早野雅史（左）致贈感謝狀。記者曹悅華／攝影
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台鐵鐵道燈會

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