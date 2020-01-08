他為省100元好市多停車費爆汗趕結帳 網看低消全傻眼

消費者為省100元停車費狂趕結帳。聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影 分享 facebook

日前有消費者特地開車到好市多買了195元的小蘇打粉，卻發現消費未滿500元且停車超過30分鐘，就要收取每小時100元的費用，讓他爆汗奔跑趕結帳，文章一出，網友一致表示，賣場隨便買都超過500元了。

有民眾在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前因朋友推薦好市多的小蘇打粉，於是專程到賣場買了包195元的小蘇打粉，不過當他們在停車場找到車位並順利進入賣場時，卻發現門口貼有停車場收費的公告，上頭還標有「消費未滿500元，前30分鐘免費，逾30分鐘者每小時以100元計時收費」，讓原po當場錯愕不已。

原po指出，看到公告後，他便趕緊去找要買的東西後，也無心力再逛其他商品，就連忙去排隊結帳，之後再抱著6公斤的小蘇打跑到停車繳費機繳費，整個與時間賽跑的過程讓他大喊，「一刻都不停背都冒汗，且都快30分了，搞得像馬拉松比賽！」。

原po提到，自己並不是不願意付停車費，只是拿了商品就走很容易，但若遇到排隊結帳的情況，就會無法控制時間，對於30分鐘內沒買500元就得付100元停車費，他也直呼，「太浮誇，還是好市多是在拒絕沒買500的客人？」

此文一出，引起不少網友討論，有人說，「隨便買都會超過500元」、「我去都可以買三五千了」、「每次進去不到1小時就3000起跳了，真的很難被收停車費」，也有人表示，「騎車去就好了」、「騎車很難嗎？500以內機車都能載呀」，還有人建議原po，「多拿一塊牛肉就超過500了啊」、「線上買可能還比較划算點」、「再買2包小蘇打，就不用這麼辛苦了」。