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肺癌篩檢 醫界初步建議官方補助四大高風險群

2020-01-08 09:21聯合報 記者羅真／台北即時報導

肺癌長年蟬聯我國癌症死因之首，超過六成患者一確診就達晚期。為求早期發現，國內四大醫學會近年進行本土1.2萬人的低劑量胸部電腦斷層篩檢（LDCT）計畫，並參考文獻，近日歸納出四大高風險族群可能適用這項篩檢，包括菸齡逾30包年、有三等親內家族史、油煙暴露達一定程度與特定肺部疾病患者，建議衛福部國健署考慮納為篩檢補助對象。

過去肺癌並無有效的篩檢工具，2011年發布的美國國家肺癌篩查試驗（NLST）翻開新頁，該試驗顯示重度吸菸者進行LDCT篩檢可降低兩成肺癌死亡率。然而，台灣患者半數並未吸菸，因此政府與醫界致力找出不吸菸的高危險族群。

台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國放射線醫學會與台灣胸腔外科醫學會近年執行「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，納入對象大致為55歲至75歲間無吸菸史、有三等親內家族史、二手菸史、肺部疾病史（肺結核、肺阻塞等）或油煙暴露達一定程度者。

其中，油煙暴露達一定程度定義為煮食時未使用抽油煙機，或者煮食頻率指數大於或等於110。煮食頻率指數等於2/7乘以「一周煎炒炸天數總和」乘以「煮食年」。

台灣肺癌醫學會理事長陳育民表示，2019年度的報告近日出爐，1萬1177例篩檢者當中，有2.42%的人罹患肺癌，比美國NLST研究的篩出率1.03%更高；且被篩出的患者達94.8%是第一期以內肺癌。因此，研究團隊傾向建議衛福部國健署將這項研究與過去文獻觀察到的四大高風險族群納為篩檢補助對象。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事李岡遠表示，上述計畫會持續到明年結束，除了持續追蹤受試者的罹癌情形，受試者的檢體也會被送至國衛院與中研院作基因分析，未來會有機會替國人解答為什麼台灣超過半數肺癌患者不吸菸卻罹病。

肺癌患者衛福部

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