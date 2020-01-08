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今起變天！兩波冷空氣接力襲 最冷時間點曝光

2020-01-08 09:04聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局說，受到東北季風增強影響，今天深夜和明天清晨是最冷的時刻，低溫下探11度，到了周日又有新一波冷空氣報到，由於該波水氣較多，連中南部都有機會下雨，3000公尺以上高山也有機會再次降雪。

氣象預報員陳建安說，今天東北季風增強，明天甚至可以來到大陸冷氣團強度，而該波冷空氣偏乾，主要影響是降溫，僅東半部要留意局部短暫雨，其他各地多雲到晴天氣型態為主。

陳建安說，該波冷空氣以今天深夜和明天清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探14度，南部16到18度，而乾冷天氣容易有輻射冷卻效應，中部以北沿海空曠地區，像是桃園、新竹和苗栗，還有靠近山區的地區，有機會出現11到13度低溫。高溫方面，北部22度，中部25到26度，南部27度，東部22到23度，中南部宜留意日夜溫差大。

陳建安說，周五開始該波東北季風或是大陸冷氣團開始減弱，11日周六選舉日也偏弱，會有兩天穩定天氣，尤其是周五。到了周六南邊水氣上來，中南部山區、花蓮和台東雲量會增多，深夜北邊鋒面接近，北部降雨機率提升。

陳建安說，周日先有一道鋒面通過，東北季風接著增強，影響到下周一。該波冷空氣偏濕，除了迎風面北部和東半部會有局部短暫雨，基隆北海岸和宜蘭一帶降雨也會較為持續，連中南部山區都有機會降雨，平地則是雲量增多。

陳建安說，該波冷空氣低溫和今明兩天差不多，中部以北低溫下探15度，南部和花東16到18度，不過會少了輻射冷卻造成的極端低溫。該波冷空氣偏濕，在水氣與低溫配合下，3000公尺以上高山有望降雪。

今天開始變天。本報資料照片
今天開始變天。本報資料照片
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低溫冷氣團

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