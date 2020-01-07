親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

全球奇景「回家投票」 與認籍不認人的社會安全網

嗆對手只會講夫妻感情 李佳芬：請「王小姐」稍安勿躁

2500件遺物捐贈文化部 礦工畫家洪瑞麟作品要回家了

2020-01-07 21:19聯合報 記者陳宛茜／即時報導

國寶畫家洪瑞麟的作品要「回家」了！繼美國爾灣順天美術館與許鴻源博士家屬、前輩畫家林玉山家屬，先後將典藏作品捐贈國家後；晚年移居美國的前輩畫家洪瑞麟，其長子洪鈞雄亦決定將手邊珍藏於美國的洪瑞麟作品及手稿等逾2500筆捐贈給文化部

前輩畫家洪瑞麟生於台北大稻埕，自小便對繪畫發生興趣，1930年赴日攻讀美術。1938年返台後，洪瑞麟與張萬傳、呂基正等成立「MOUVE行動美術學會」，並前往倪蔣懷經營的瑞芳煤礦工作長達35年。他夠過親身觀察，以簡練、流暢又粗曠的線條筆觸，為當時躲在地層中工作、總被人們忽略的礦工，描繪出生動又鮮明的生命形象。

在洪瑞麟生前留下的「礦工頌」中，他形容礦工為「偉大的無名勇士」、「崇高的人類拓荒者」，表示自己從他們身上「領悟到美與醜原是一樣的哲理，虔誠地繼續探索你們的奧妙，刻畫在紙和板上，永遠地讚頌。」他即使移民美國，仍憑腦中記憶描繪礦工；他生前最後一幅畫，即是以礦工為主題。

「很希望我們與我們的下一代不僅知道法國有米勒畫農民，更要知道台灣有洪瑞麟畫礦工。」文化部長鄭麗君表示，台灣這塊土地上有很多偉大的藝術家，需要我們自己來認識。

洪瑞麟晚年定居美國洛杉磯，仍持續創作，與順天美術館經常往來。去年8月，順天美術館回台參與捐贈活動，文化部長鄭麗君透過順天館長陳飛龍輾轉得知，洪瑞麟的長子洪鈞雄正考慮將洪瑞麟作品捐回台灣；鄭麗君即於11月初安排私人行程，赴美拜會洪鈞雄，並造訪洪瑞麟生前旅居美國時期的工作室與住處，親見到1930至1996年間，洪瑞麟的水彩、水墨、油畫、素描等作品與手稿文物，以及他的最後一件作品—即使移民美國，在生命最後階段，洪瑞麟仍憑藉腦中記憶描繪礦工。

去年12月份，文化部特別商請國立台灣美術館協同台灣美術史學者蕭瓊瑞教授前往洪鈞雄住處瞭解、檢視作品狀況。這批洪瑞麟作品及文物創作年代自1930年至1996年，主題包括礦工、人物與裸女、風景、動物與植物，媒材包含水彩、水墨、油畫及大量日本留學時期的石膏像素描與其他時期素描本等，總計逾2500筆。

文化部表示，本批作品與文物目前存放於洪家自宅、同時也是洪瑞麟生前的工作室，洪鈞雄先生除了留下部分予家人紀念外，其他全部捐贈。文化部已請國美館與洪家家屬展開作品清點、造冊及作品運送回台等捐贈細節。

洪鈞雄表示，自己年事已高，對於父親留下的作品與文物雖有濃厚情感，「每次看著畫，也都感覺爸爸在跟我講話，但爸爸的東西，應該讓它回台灣。」他表示，很高興能夠藉由重建台灣藝術史計畫，將這批畫作送到理想中應該去的地方，「爸爸的畫作裡隱含著看事情的感悟，他的精神應該想辦法傳遞下去。」

文化部長鄭麗君、洪瑞麟長子洪鈞雄(右)與順天美術館館長陳飛龍(中)於洪家自宅，翻...
文化部長鄭麗君、洪瑞麟長子洪鈞雄(右)與順天美術館館長陳飛龍(中)於洪家自宅，翻閱欣賞台灣前輩藝術家洪瑞麟的作品。圖/文化部提供
分享
洪瑞麟生前最後一幅油畫作品，繪於1996年，仍以礦工為主題。圖/文化部提供
洪瑞麟生前最後一幅油畫作品，繪於1996年，仍以礦工為主題。圖/文化部提供
分享
台灣美術史學者蕭瓊瑞、洪瑞麟長子洪鈞雄及順天美術館館長陳飛龍((左起))，與洪瑞...
台灣美術史學者蕭瓊瑞、洪瑞麟長子洪鈞雄及順天美術館館長陳飛龍((左起))，與洪瑞麟的最後油畫作品合影。這幅畫是洪瑞麟根據腦中記憶所繪的礦工人物。圖/文化部提供
分享

文化部美術館

延伸閱讀

最後衝刺！ 鄭麗君陪周江杰鄭朝方掃街懇託送入...

大師畫作再添一幅 史博館受贈洪瑞麟作品「礦工...

林明福獲泰雅族口述傳統保存者 鄭麗君送人間國...

泰雅族大嵙崁群 登錄首例重要口述傳統

藍營質疑丈夫賺紅錢 鄭麗君駁已無在中國投資

鄭麗君今將陪林昶佐掃街 網友注意力卻歪樓到雞...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

PM10空品標準挨批寬鬆 環保署：擬加嚴與日韓一致

2020-01-07 17:16

首見緊鄰生態保護區開發 台南度假中心兩疑點環評卡關

2020-01-07 16:47

妙齡女子提行李摔倒竟骨折 疑與長年吃減肥藥有關

2020-01-07 17:01

流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

2020-01-07 18:00

全台首例 換肝患者接受糞便移植不再天天拉肚子

2020-01-07 15:41

故宮捷運藝文空間換新裝 北宋定窯嬰兒枕帶你逛車站

2020-01-07 22:32

秋冬國旅補助最後衝刺 麗寶樂園12歲以下免費加碼延長

2020-01-07 19:43

變天的徵兆 彩霞滿天積卷雲

2020-01-07 18:54

6大習慣保證讓你狂長粉刺！ 洗澡順序、枕頭套都重要

2020-01-07 17:02

小細胞肺癌惡性程度更勝「癌王」 免疫治療現治療契機

2020-01-07 16:30

他去菲律賓染麻疹又飛威尼斯 竟傳染同團女遊客

2020-01-07 15:49

美食外送不好賺 近半客單低於200元

2020-01-07 14:40

影／我們結婚了！男警消勇敢追愛 愛情這條路他們走7年

2020-01-07 14:31

新增流感兩死！ 疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

2020-01-07 14:29

雙方家長從反對到贊成 警消同志要回屏東郷下辦婚宴

2020-01-07 14:28

北捷推關渡宮發財金票卡 16日開賣

2020-01-07 14:10

含番瀉苷產品 抽驗均合格

2020-01-07 13:39

選前趕通車 林佳龍：返鄉方便Why not?

2020-01-07 13:38

自由行夯 國人海外票券前十排名迪士尼、JR占六名

2020-01-07 13:38

一個月來第二次 白木屋進口葡萄農藥超標6倍

2020-01-07 13:37

高公局：初三、初四北上 恐從中午塞到隔天

2020-01-07 13:36

流感進入高峰期 類流感達11萬人次

2020-01-07 13:30

環狀線等履勘長達74天 交通部：捷運局需釐清異常

2020-01-07 13:21

春節這24路段超塞 22日起89條國道享優惠

2020-01-07 13:01

遠航欠薪 賴香伶：呼籲中央追加張綱維限制出境條件

2020-01-07 12:49

國旅續推春遊補助？ 林佳龍：看陸客來不來

2020-01-07 12:47

遠航春節停飛 航港局因應減少離島疏運衝擊　

2020-01-07 12:17

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年均值最糟

2020-01-07 12:17

「腹腔溫熱化學治療」癌症腹膜轉移患者的新選擇

2020-01-07 12:14

影／北部地區空品不佳 民眾避免戶外劇烈運動

2020-01-07 12:10

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物

2020-01-07 11:49

花蓮春節返鄉專車今訂票 首度新增接駁列車

2020-01-07 11:46

桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報部

2020-01-07 11:46

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

捷運中正紀念堂出口 2026年直通兩廳院

2020-01-07 11:27

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26
看更多

熱門文章

影／我們結婚了！男警消勇敢追愛 愛情這條路他們走7年

2020-01-07 14:31

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

他當私人司機45K 被老闆「升級」成管家做到崩潰

2020-01-07 13:44

雙方家長從反對到贊成 警消同志要回屏東郷下辦婚宴

2020-01-07 14:28

康是美「限量史努比福袋」超萌快搶！最大獎送Gogoro 3 Plus電動機車

2020-01-07 12:21

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」美式賣場獨賣

2020-01-06 22:50

環狀線等履勘長達74天 交通部：捷運局需釐清異常

2020-01-07 13:21

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

2020-01-07 18:00

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料理很美味耶

2020-01-07 15:47

好市多熟食部邪惡新品「雞肉派」　網友PO網分享秒轟動！

2020-01-07 14:28

全台首例 換肝患者接受糞便移植不再天天拉肚子

2020-01-07 15:41

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事

2020-01-07 06:00

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

他去菲律賓染麻疹又飛威尼斯 竟傳染同團女遊客

2020-01-07 15:49

【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享

2020-01-07 06:00

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26

一鍋有「25顆鮮貝」！乾杯出新菜 海陸貝貝鍋超浮誇

2020-01-07 16:17

新增流感兩死！ 疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

2020-01-07 14:29

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

【陪產點滴】羽毛／迎接新生兒的悸動

2020-01-07 06:00

處女桃花運強、水瓶多出國！2020年12星座「好運」是什麼？

2020-01-07 17:28

遠航欠薪 賴香伶：呼籲中央追加張綱維限制出境條件

2020-01-07 12:49

預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

2020-01-07 11:19

變天的徵兆 彩霞滿天積卷雲

2020-01-07 18:54

春節這24路段超塞 22日起89條國道享優惠

2020-01-07 13:01

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20

6大習慣保證讓你狂長粉刺！ 洗澡順序、枕頭套都重要

2020-01-07 17:02

2020年必看！3招幫你補財庫引好財

2020-01-07 09:07

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年均值最糟

2020-01-07 12:17

國旅續推春遊補助？ 林佳龍：看陸客來不來

2020-01-07 12:47

孫芸芸遇對手最強「小三」曝光 時尚接班人有望

2020-01-07 20:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top