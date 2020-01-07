2500件遺物捐贈文化部 礦工畫家洪瑞麟作品要回家了

國寶畫家洪瑞麟的作品要「回家」了！繼美國爾灣順天美術館與許鴻源博士家屬、前輩畫家林玉山家屬，先後將典藏作品捐贈國家後；晚年移居美國的前輩畫家洪瑞麟，其長子洪鈞雄亦決定將手邊珍藏於美國的洪瑞麟作品及手稿等逾2500筆捐贈給文化部。

前輩畫家洪瑞麟生於台北大稻埕，自小便對繪畫發生興趣，1930年赴日攻讀美術。1938年返台後，洪瑞麟與張萬傳、呂基正等成立「MOUVE行動美術學會」，並前往倪蔣懷經營的瑞芳煤礦工作長達35年。他夠過親身觀察，以簡練、流暢又粗曠的線條筆觸，為當時躲在地層中工作、總被人們忽略的礦工，描繪出生動又鮮明的生命形象。

在洪瑞麟生前留下的「礦工頌」中，他形容礦工為「偉大的無名勇士」、「崇高的人類拓荒者」，表示自己從他們身上「領悟到美與醜原是一樣的哲理，虔誠地繼續探索你們的奧妙，刻畫在紙和板上，永遠地讚頌。」他即使移民美國，仍憑腦中記憶描繪礦工；他生前最後一幅畫，即是以礦工為主題。

「很希望我們與我們的下一代不僅知道法國有米勒畫農民，更要知道台灣有洪瑞麟畫礦工。」文化部長鄭麗君表示，台灣這塊土地上有很多偉大的藝術家，需要我們自己來認識。

洪瑞麟晚年定居美國洛杉磯，仍持續創作，與順天美術館經常往來。去年8月，順天美術館回台參與捐贈活動，文化部長鄭麗君透過順天館長陳飛龍輾轉得知，洪瑞麟的長子洪鈞雄正考慮將洪瑞麟作品捐回台灣；鄭麗君即於11月初安排私人行程，赴美拜會洪鈞雄，並造訪洪瑞麟生前旅居美國時期的工作室與住處，親見到1930至1996年間，洪瑞麟的水彩、水墨、油畫、素描等作品與手稿文物，以及他的最後一件作品—即使移民美國，在生命最後階段，洪瑞麟仍憑藉腦中記憶描繪礦工。

去年12月份，文化部特別商請國立台灣美術館協同台灣美術史學者蕭瓊瑞教授前往洪鈞雄住處瞭解、檢視作品狀況。這批洪瑞麟作品及文物創作年代自1930年至1996年，主題包括礦工、人物與裸女、風景、動物與植物，媒材包含水彩、水墨、油畫及大量日本留學時期的石膏像素描與其他時期素描本等，總計逾2500筆。

文化部表示，本批作品與文物目前存放於洪家自宅、同時也是洪瑞麟生前的工作室，洪鈞雄先生除了留下部分予家人紀念外，其他全部捐贈。文化部已請國美館與洪家家屬展開作品清點、造冊及作品運送回台等捐贈細節。