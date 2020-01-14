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龍頭就得帶頭走！麥當勞包裝減塑少紙化 功能卻變多

2020-01-14 16:02聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝黃欣培】

台灣麥當勞近年來在餐點的包材上不斷做出新的修正，從採購的原物料到包裝設計上，同時...
台灣麥當勞近年來在餐點的包材上不斷做出新的修正，從採購的原物料到包裝設計上，同時兼顧環保基礎與消費者使用的方便性。（圖片來源：《食力》）
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過去到麥當勞用餐時，是不是總是認為包裝材料好多又不環保？可樂有塑膠杯蓋加吸管、冰炫風也有紙杯加上塑膠杯蓋，不同漢堡有盒裝、紙裝，甚至包裝紙還因應各類漢堡各有不同！而這些原本都是因應消費者習慣或是工作流程、產品賣相等等無可避免的包裝！但是，包裝垃圾過多往往會造成環境很大的負擔，從行政院環境保護署公佈2018年19個臨海縣市的海洋廢棄物調查結果顯示，有83.87%的垃圾是來自生活及遊憩，且垃圾多為寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管！身為速食龍頭的麥當勞，要怎麼帶頭透過包裝對環境負責任？

杯體：一體成型，真的不用「蓋」！

從2018年6月開始，麥當勞「冰炫風」換上新裝，將新的紙杯結構改為「一體成型」。那沒有杯蓋怎麼辦？從紙杯的頂端就可以向內折成杯蓋，食用時再展開即可。除此之外，新包裝上方往內折的的結構，與舊版本的杯子邊緣需要多一道捲邊的工序相較，更能提高生產效率。而不再需要塑膠杯蓋，就等於直接減少了一件塑膠廢棄物，光是一年就可以減塑高達32公噸！

麥當勞將冰炫風移除塑膠杯蓋(左)，改以一體成形的紙杯(右)。（圖片來源：《食力》...
麥當勞將冰炫風移除塑膠杯蓋(左)，改以一體成形的紙杯(右)。（圖片來源：《食力》）
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漢堡：一張紙包全部，真的不用「盒」！

原本麥當勞菜單中總有些漢堡是採用紙盒包裝，但其實不如紙包裝可直接用手拿的方便食用。麥當勞已在2019年將勁辣雞腿堡、嫩煎雞腿堡、千島黃金蝦堡都改為紙包裝，光是紙盒換成包裝紙就能比原本的紙盒減少了81%的紙漿用量！而過往每種漢堡都有專屬的包裝紙，如今一張包裝紙則可以共用4款口味的漢堡。

但是這款包裝紙要怎麼讓員工更有效率地包裝漢堡呢？其實這就有一個秘密的小巧思！如果你將漢堡包裝紙攤開正面來看時，就會發現4個角落都有一排上下左右顛倒的產品字樣。當你再將包裝紙翻過來，就可以看到方向正確的品名了！這是為了能夠讓員工直接快速地讓漢堡對應品項來定位，雖然看似簡單，但卻是能夠讓效率增加的設計巧思。

對此，2019FIA食創獎評審、有「台灣工業設計教父」稱號的奇想創造事業股份有限公司董事長謝榮雅認為，「麥當勞將漢堡的包裝紙從原本4個不同產品縮減為一個共通性的包材，對於物料的庫存上或是有效應用上都達到很好的效果，即便外界不一定能看出他們做出了調整，但這是非常傑出的成果！」

（圖片來源：《食力》）
（圖片來源：《食力》）
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麥當勞4合1的漢堡包裝紙，若是從正面看會發現4個角落都有一排上下左右顛倒的產品字...
麥當勞4合1的漢堡包裝紙，若是從正面看會發現4個角落都有一排上下左右顛倒的產品字樣。將包裝紙翻過來，就可以看到正確品名，可讓員工直接快速地讓漢堡定位！（圖片來源：《食力》）
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冷飲杯：直接喝，真的不用「吸」！

而一直以來，塑膠吸管一直是環保議題中最熱烈討論的一環。因此，台灣麥當勞自2018年開始思考，如何讓吸管不造成環境負擔？在這之前，除了熱飲之外，大家喝冷飲幾乎都會習慣使用吸管。但大部份時候，我們使用吸管其實是因為習慣性，而非必要性。最後發現，「直接喝」才是最環保的作法！麥當勞歷經13個月、6個版本的反覆試樣，模擬消費者暢飲時的角度及適中的飲用流量才終於定案出最終的就口杯蓋。

「台灣過去很少業者做出這麼突破的創新，大多是針對材質的研發創新居多，麥當勞的就口杯蓋針對開口大小以及距離的設定，是需要耗費很多時間設計的。」謝榮雅認為，麥當勞針對政策上取消吸管的限制，使用設計創新解決難題，是相當不容易的事情，同時也站在消費者需求上來貼心思考，而非直接拿掉吸管、叫消費者自己想辦法喝。台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，「麥當勞真正希望做到的不只是讓吸管少用，而是透過冷飲直接喝，來改變消費者的行為，民眾在家中喝威士忌可以以口就杯，喝麥當勞的冷飲為何不可？」以2019年7～9月為例，麥當勞的吸管總用量就比去年同期減少了75%！

麥當勞「冷飲直接喝」的新杯蓋（右），相較原本的杯蓋加塑膠吸管（左），節省3～16...
麥當勞「冷飲直接喝」的新杯蓋（右），相較原本的杯蓋加塑膠吸管（左），節省3～16%的塑膠使用量。（圖片來源：《食力》）
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龍頭走在前面，你還不跟上嗎？

台灣麥當勞近年來在餐點的包材上不斷做出新的修正，從採購的原物料到包裝設計上，不僅穩住了環保基礎，更同時兼顧消費者使用的方便性，「一個企業做出任何改變，都需要擔心會得罪客人，例如消費者會不解為什麼沒有吸管了，都要去解釋、去面對壓力。」2019FIA食創獎評審、 雲品國際股份有限公司董事長盛治仁站在服務業的角度來看，今天麥當勞帶頭去做這件事情，是具有拋磚引玉的影響力。

包裝對於消費者來說會認為只有功能和美觀性，但對飲食業者來說，一些小改變就會牽動很多環節的變動、也增加成本，因此業者對於改包裝其實相對來說趨於被動，但從麥當勞的自我挑戰看來，累積起來的小改變，其實能夠促進更大的效益，更是企業社會責任的展現！你，還不追上嗎？

和德昌股份有限公司

方案名稱：台灣麥當勞包裝優化

創新亮點：麥當勞站在關注環保以及環境永續上，捨去冰炫風的塑膠杯蓋、包裝整合的巧思、到就口杯等等，做出包裝上的創新改變，不單單減少塑膠及紙類用量，同時也站在消費者及員工的角度思考，設計思維相當面面俱到。

【延伸閱讀】

2019食品飲料誰最創新？近3成民眾對休閒食品的改變最有感！

拒絕過度加工！更健康、能溯源、又天然的產品才能符合消費者需求！

麥當勞吸管漢堡

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