怎麼吃都不膩？錯！再不創新就等著被淘汰

【撰文＝林玉婷】

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台灣人從1950年就開始暢飲黑松沙士，為什麼它在2019年要跟臺虎精釀合作話題聯名、靈魂互換概念的「沙士X啤酒」？1969年就上市的膨化玉米餅乾「乖乖」一賣就長銷50年，為什麼近年運用諸多台灣在地食材做成新口味、還玩跨界包裝聯名？

根據Mintel全球新品資料庫統計顯示，台灣每年上市的包裝飲料食品平均就有近3000件，再加上消費者越來越求新求變，在還沒培養出消費者對你的品牌忠誠度或對你感到膩了之前，無論是老大哥或小老弟，不創新，你就等著被市場淘汰！

食品安全是根本，但好還要更好！

台灣在經歷幾次食安危機之後讓台灣飲食產業遭受連番襲擊，曾讓民眾對於飲食失去信心，產業本身也受創且發展停滯、對於創新的態度趨向保守。但這幾年來，已鮮少有全國性大規模的食安事件發生，且根據《食力》2019年「你與食品業的距離有多遠？2019食品業信任度大調查」問卷調查結果顯示，有45.1%受訪者信任台灣食品業者推出的產品、且有47.4%認為產品是安全可靠的，更有75%的受訪者認同影響了民眾對產業的信任，是因為少數存在的黑心業者，顯示消費者對於飲食產業的信心已逐漸恢復中。

而在問到「您認為台灣的食品業者需要做出哪些改變？」時，「食安把關 」、「食材溯源」、「企業社會責任」分佔前三名，分別有87.6%、76.1%、71.7%的支持度，顯示食品安全、食材把關和社會回饋，已是業者不應迴避的基本條件，在好還要更好的要求下，如何更安全、更透明、更能兼顧社會公益意涵，是消費者最大的期待。

創新是加分題，是時候拋開舊包袱了！

除了顧好安全根基之外，長久以來若沒有活水注入，產業將成死水。過往的食安風暴應該成為推動產業進步的動力，讓我們更注意飲食安全，但並非故步自封、只會打安全牌。

當大部分的飲食業者都是合法守規時，想要扭轉民眾對於台灣飲食產業的觀感，「創新」就是開拓新生的生存之道！《食力》也發現，有近8成民眾認為「創新」對於食品業而言是相當重要的，同時也看見了台灣食品業者在創新上的努力！

產業創新需要勇氣，但不能不做！

一般消費者可能很難想像一個新品上市前會需要經過多少研發設計流程，上市之後又得要背負著銷售與庫存壓力。美國頂尖諮詢公司「科爾尼諮詢公司（A.T. Kearney）」資深董事張曉楓表示，「勇氣是乘數，是所有能力提升的前提條件。不會有100%的成功，但不嘗試就不會有成功，這就是創新的規律。尤其對於大企業來說，創新是需要勇氣的。」

台灣飲食創新能量正在蓄積中！

為了激發產業解決食安危機、銷售瓶頸、品牌老化等困境，《食力》也於2019年舉辦台灣首次針對飲食產業發起的產業創新評鑑「2019FIA食創獎」，以「新生」與「活化」的角度，徵求台灣飲食產業業者挑戰自我，希望以此刺激台灣飲食產業進步與突破，促進產業永續，最終共有123個品牌廠商、172件報名作品熱烈參與，包括跨國品牌到台灣在地中小型業者，可見台灣飲食創新能量正蓄勢待發！

且根據Mintel全球新品資料庫統計顯示，2019年截至11月21日為止，全球食品飲料包裝新品上市數量已達23萬件！其中，以休閒食品、禽畜肉類加工食品（含蛋品）及調味品新品量最豐！而在Mintel收集的86國資料中，小小的台灣、研發創新能量卻不小，食品飲料新品上市數量竟可排進第27名！若以新品數除以總人口數加權計算「食品創新指數」，台灣更贏過美國、日本、中國！

邁向創新之路，迎接2020新食代

台灣飲食產業目前已走在改變的十字路上，如何揮別食安風暴的陰霾，用「創新」寫出跟黑心不一樣的新劇本？是每個飲食業者在堅守食安基礎之下所必須思考的事！《食力》本次專題就從2019年全球與台灣飲食新品數據分析，以及「2019FIA食創獎」獲獎品牌的部分案例分析中，帶您逐一從產品研發、包裝設計、行銷手法、到公益回饋各面向，跟上最新飲食創新趨勢！

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