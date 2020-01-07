全國首創 北市外送平台業者管理自治條例三讀通過

台北市政府首創全國制定「台北市外送平台業者管理自治條例」，台北市議會今三讀通過，該自治條例將報行政院核定施行，預計最快2月底公告實施，屆時雙北約有3.5萬名美食外送員獲更多的權益保障。

該自治條例草案共16條，較特別的是其中第4條強制外送平台業者為外送員投保意外險，因意外傷害致失能或死亡的保險不得低於200萬元；意外傷害醫療保險，實支實付型的最低保險金額3萬元，日額支付型最低保額每日1000元，也就是業者須替外送員保意外險。

勞動局指出，台北市長柯文哲去年10月14日針對新型態共享經濟衍生的問題，指示勞動局成立外送員權益保障專案小組研擬保護措施，邀集法務局、衛生局、交通局及警察局等機關，共同研商外送平台業者的輔導管理法令，制定台北市外送平台業者管理自治條例草案，108年11月19日經市政會議通過後，北市府同年11月22日函送市議會審議。

台北市議會去年12月20日一讀會付委，經議會法規委員會108年12月24、26日逐條審慎討論，昨天二讀，今天三讀通過。北市勞動局指出，該條例透過後，為外送員權益保障寫下歷史性的一頁，涵蓋職業安全、食品安全、交通安全、消費權益等保障。