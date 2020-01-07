親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

史上最高！遠航欠薪嚴重違法 北市勞動局重罰150萬元

馬英九當外公了！馬唯中三總產下男寶寶

PM10空品標準挨批寬鬆 環保署：擬加嚴與日韓一致

2020-01-07 17:16聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環團今天批評台灣懸浮微粒(PM10）空品標準過於寬鬆，環保署表示，去年就預告擬將PM10標準加嚴為24小時值每立方公尺100微克、年平均值每立方公尺50微克，與日韓一致，更比美國聯邦嚴格。

世界衛生組織（WHO）建議，各國訂定空氣品質標準，應考量當地空氣品質對於人體健康風險、汙染源現況、確實可行技術、社會及經濟發展等相關因素。

環保署說，目前依據我國空氣品質現況及國際管制趨勢辦理空氣品質標準修正，並參考WHO建議的第二階段過渡目標，研擬修正我國PM10空氣品質標準為24小時值每立方公尺100微克，年平均值每立方公尺50微克，與日本及南韓PM10標準一致，比美國聯邦標準嚴格。

空品標準修正草案已於去年5月18日辦理預告，並召開3次公聽研商會議。環保署說，未來會持續參考各界意見，配合國際管制趨勢，完成空氣品質標準修正工作。

根據環保署監測，台灣PM10年平均值已從103年每立方公尺51.3微克降低至108年35.7微克，降幅31.3%，各空品區改善2至3成。

另濁水溪河口廣大，秋冬枯水期東北季風強勁導致河川揚塵。環保署說，行政院107年4月20日核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，濁水溪揚塵事件日從106年的59日、107年的50日，減少為108年的29日。

環保署也說，麥寮及崙背測站PM10濃度108年為每立方公尺53.4微克/立方公尺、46.3微克，相較107年67.7微克、52.6微克，各減少約21%及12%。

環保署擬加嚴懸浮微粒（PM10）空品標準。本報資料照片
環保署擬加嚴懸浮微粒（PM10）空品標準。本報資料照片
分享

空氣品質環保署WHO

延伸閱讀

環團指PM10標準應加嚴 環署：擬修正與日韓...

蔡英文嘉義縣車隊遊街 碰上灰濛濛空氣品質不良

中部空品不佳 陳其邁籲空汙議題勿成「選舉口水...

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年...

影／北部地區空品不佳 民眾避免戶外劇烈運動

體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

首見緊鄰生態保護區開發 台南度假中心兩疑點環評卡關

2020-01-07 16:47

妙齡女子提行李摔倒竟骨折 疑與長年吃減肥藥有關

2020-01-07 17:01

流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

2020-01-07 18:00

全台首例 換肝患者接受糞便移植不再天天拉肚子

2020-01-07 15:41

6大習慣保證讓你狂長粉刺！ 洗澡順序、枕頭套都重要

2020-01-07 17:02

小細胞肺癌惡性程度更勝「癌王」 免疫治療現治療契機

2020-01-07 16:30

他去菲律賓染麻疹又飛威尼斯 竟傳染同團女遊客

2020-01-07 15:49

美食外送不好賺 近半客單低於200元

2020-01-07 14:40

影／我們結婚了！男警消勇敢追愛 愛情這條路他們走7年

2020-01-07 14:31

新增流感兩死！ 疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

2020-01-07 14:29

雙方家長從反對到贊成 警消同志要回屏東郷下辦婚宴

2020-01-07 14:28

北捷推關渡宮發財金票卡 16日開賣

2020-01-07 14:10

含番瀉苷產品 抽驗均合格

2020-01-07 13:39

選前趕通車 林佳龍：返鄉方便Why not?

2020-01-07 13:38

自由行夯 國人海外票券前十排名迪士尼、JR占六名

2020-01-07 13:38

一個月來第二次 白木屋進口葡萄農藥超標6倍

2020-01-07 13:37

高公局：初三、初四北上 恐從中午塞到隔天

2020-01-07 13:36

流感進入高峰期 類流感達11萬人次

2020-01-07 13:30

環狀線等履勘長達74天 交通部：捷運局需釐清異常

2020-01-07 13:21

春節這24路段超塞 22日起89條國道享優惠

2020-01-07 13:01

遠航欠薪 賴香伶：呼籲中央追加張綱維限制出境條件

2020-01-07 12:49

國旅續推春遊補助？ 林佳龍：看陸客來不來

2020-01-07 12:47

遠航春節停飛 航港局因應減少離島疏運衝擊　

2020-01-07 12:17

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年均值最糟

2020-01-07 12:17

「腹腔溫熱化學治療」癌症腹膜轉移患者的新選擇

2020-01-07 12:14

影／北部地區空品不佳 民眾避免戶外劇烈運動

2020-01-07 12:10

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物

2020-01-07 11:49

花蓮春節返鄉專車今訂票 首度新增接駁列車

2020-01-07 11:46

桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報部

2020-01-07 11:46

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

捷運中正紀念堂出口 2026年直通兩廳院

2020-01-07 11:27

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26

過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性

2020-01-07 11:24

預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

2020-01-07 11:19

上百盞天燈緩緩升空！ 2020年平溪天燈節2/1、2/8登場

2020-01-07 10:57

求財運！ 北捷＆關渡宮發財金票卡16日限量開賣

2020-01-07 10:46
看更多

熱門文章

影／我們結婚了！男警消勇敢追愛 愛情這條路他們走7年

2020-01-07 14:31

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

他當私人司機45K 被老闆「升級」成管家做到崩潰

2020-01-07 13:44

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

雙方家長從反對到贊成 警消同志要回屏東郷下辦婚宴

2020-01-07 14:28

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

全台首例 換肝患者接受糞便移植不再天天拉肚子

2020-01-07 15:41

康是美「限量史努比福袋」超萌快搶！最大獎送Gogoro 3 Plus電動機車

2020-01-07 12:21

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料理很美味耶

2020-01-07 15:47

環狀線等履勘長達74天 交通部：捷運局需釐清異常

2020-01-07 13:21

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

2020-01-06 19:13

【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事

2020-01-07 06:00

奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！

2020-01-06 18:31

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

好市多熟食部邪惡新品「雞肉派」　網友PO網分享秒轟動！

2020-01-07 14:28

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享

2020-01-07 06:00

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

【陪產點滴】羽毛／迎接新生兒的悸動

2020-01-07 06:00

遠航欠薪 賴香伶：呼籲中央追加張綱維限制出境條件

2020-01-07 12:49

他去菲律賓染麻疹又飛威尼斯 竟傳染同團女遊客

2020-01-07 15:49

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

2020-01-07 11:19

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26

新增流感兩死！ 疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

2020-01-07 14:29

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

春節這24路段超塞 22日起89條國道享優惠

2020-01-07 13:01

慶祝蘇花改通車 3款扭蛋貫通石限量紀念禮超搶手

2020-01-06 21:03

國旅續推春遊補助？ 林佳龍：看陸客來不來

2020-01-07 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top