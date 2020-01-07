PM10空品標準挨批寬鬆 環保署：擬加嚴與日韓一致

環團今天批評台灣懸浮微粒(PM10）空品標準過於寬鬆，環保署表示，去年就預告擬將PM10標準加嚴為24小時值每立方公尺100微克、年平均值每立方公尺50微克，與日韓一致，更比美國聯邦嚴格。

世界衛生組織（WHO）建議，各國訂定空氣品質標準，應考量當地空氣品質對於人體健康風險、汙染源現況、確實可行技術、社會及經濟發展等相關因素。

環保署說，目前依據我國空氣品質現況及國際管制趨勢辦理空氣品質標準修正，並參考WHO建議的第二階段過渡目標，研擬修正我國PM10空氣品質標準為24小時值每立方公尺100微克，年平均值每立方公尺50微克，與日本及南韓PM10標準一致，比美國聯邦標準嚴格。

空品標準修正草案已於去年5月18日辦理預告，並召開3次公聽研商會議。環保署說，未來會持續參考各界意見，配合國際管制趨勢，完成空氣品質標準修正工作。

根據環保署監測，台灣PM10年平均值已從103年每立方公尺51.3微克降低至108年35.7微克，降幅31.3%，各空品區改善2至3成。

另濁水溪河口廣大，秋冬枯水期東北季風強勁導致河川揚塵。環保署說，行政院107年4月20日核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，濁水溪揚塵事件日從106年的59日、107年的50日，減少為108年的29日。

環保署也說，麥寮及崙背測站PM10濃度108年為每立方公尺53.4微克/立方公尺、46.3微克，相較107年67.7微克、52.6微克，各減少約21%及12%。