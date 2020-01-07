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首見緊鄰生態保護區開發 台南度假中心兩疑點環評卡關

2020-01-07 16:47聯合報 記者吳姿賢／即時報導

台江國家公園擁國際級濕地，還有黑面琵鷺、高蹺鴴等重要鳥類生態保護區。有民間企業打算在生態保護區「一水之隔」建設6.3公頃的度假中心，雙方僅離十餘公尺，今環評專案小組審查認為此案有「兩大疑點」，分別是生態衝擊及滯洪問題，要求補件再審。甚至有委員認為，此為全台、甚至世界首見緊鄰生態保護區的開發，影響性很大，有必要進入更嚴格的二階環評。

針對審查結果，開發單位逸水立旅公司表示，股東急著要開發，不一定願意再耗時間下去，是否補件要回去開會討論。環保署指出，開發單位有兩個月時間考慮是否補件，若逾期未補，環保署將函請目的事業主管機關駁回申請，開發單位也可自行撤回案件。

生態保護區是國家公園的「核心區」，通常會在外圍設立管制區避免外來影響，連人車進去都要申請，遑論在旁邊開發度假中心。不過台江國家公園的生態保護區旁正好是一條水道，水道旁邊就是私人土地，無法再設置管制區，情況特殊。

根據開發規畫，該度假中心位於台江國家公園生態保護區旁，基地面積6.3公頃，將建設別墅、旅館、休閒中心、餐廳、美術館等，而離保護區最近的就是別墅，擬建設一整排直接與保護區「隔水相望」。

台江國家公園管理處在環評會上指出，生態保護區依法要嚴格管制進出，但別墅就緊鄰旁邊，水鳥很容易受到噪音跟人為活動干擾，至少要建設植栽或隔音牆，避免影響生態。

環委吳義林說，開發基地是低窪地，原本就有一定滯洪量，但未來填高可能導致旁邊淹水，影響重大。就像台南科學園區以前是甘蔗田，有蓄水功能，但開發後蓄水功能消失，台南市府為此花幾十億元整頓附近水溝。

環委張學文批評，此案生態調查完全沒有提供基地路線，等於沒有調查，如何判斷影響性？人為活動噪音對鳥類影響很大，可做植栽隔離跟木頭隔音牆，若只有別墅退縮開發不會有太大助益。

張學文更重話直言，「沒看過任何開發計畫就在國家公園生態保護區旁邊，你們是第一個，也許未來可以打著住在生態保護區旁邊的名號，但如果對保護區有任何影響就會臭名在外。」

會議主持人李培芬表示，植栽是本案重要課題，開發單位應該要提出完整的植栽配置，土方運輸路線也要完整呈現。

閉門會議上，有環委主張要進二階環評，雖然不是大規模開發案，卻是影響重大的開發案，應要審慎考量，且目前開發單位的生態調查資料，根本不足以判斷具體影響有多大。

環評小組決議補正再審，要求開發單位補充說明填土作業導致滯洪量改變及對鄰地影響，補充基地內穿越線生態調查資料，具體說明綠地配置、植栽計畫等項目。

環評專案小組今天審查逸水立旅公司在台江國家公園旁的度假中心開發案。記者吳姿賢／攝...
環評專案小組今天審查逸水立旅公司在台江國家公園旁的度假中心開發案。記者吳姿賢／攝影
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逸水立旅公司位於台江國家公園旁的度假中心開發規畫。記者吳姿賢／攝影
逸水立旅公司位於台江國家公園旁的度假中心開發規畫。記者吳姿賢／攝影
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保護區國家公園環評

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