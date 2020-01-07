首見緊鄰生態保護區開發 台南度假中心兩疑點環評卡關

台江國家公園擁國際級濕地，還有黑面琵鷺、高蹺鴴等重要鳥類生態保護區。有民間企業打算在生態保護區「一水之隔」建設6.3公頃的度假中心，雙方僅離十餘公尺，今環評專案小組審查認為此案有「兩大疑點」，分別是生態衝擊及滯洪問題，要求補件再審。甚至有委員認為，此為全台、甚至世界首見緊鄰生態保護區的開發，影響性很大，有必要進入更嚴格的二階環評。

針對審查結果，開發單位逸水立旅公司表示，股東急著要開發，不一定願意再耗時間下去，是否補件要回去開會討論。環保署指出，開發單位有兩個月時間考慮是否補件，若逾期未補，環保署將函請目的事業主管機關駁回申請，開發單位也可自行撤回案件。

生態保護區是國家公園的「核心區」，通常會在外圍設立管制區避免外來影響，連人車進去都要申請，遑論在旁邊開發度假中心。不過台江國家公園的生態保護區旁正好是一條水道，水道旁邊就是私人土地，無法再設置管制區，情況特殊。

根據開發規畫，該度假中心位於台江國家公園生態保護區旁，基地面積6.3公頃，將建設別墅、旅館、休閒中心、餐廳、美術館等，而離保護區最近的就是別墅，擬建設一整排直接與保護區「隔水相望」。

台江國家公園管理處在環評會上指出，生態保護區依法要嚴格管制進出，但別墅就緊鄰旁邊，水鳥很容易受到噪音跟人為活動干擾，至少要建設植栽或隔音牆，避免影響生態。

環委吳義林說，開發基地是低窪地，原本就有一定滯洪量，但未來填高可能導致旁邊淹水，影響重大。就像台南科學園區以前是甘蔗田，有蓄水功能，但開發後蓄水功能消失，台南市府為此花幾十億元整頓附近水溝。

環委張學文批評，此案生態調查完全沒有提供基地路線，等於沒有調查，如何判斷影響性？人為活動噪音對鳥類影響很大，可做植栽隔離跟木頭隔音牆，若只有別墅退縮開發不會有太大助益。

張學文更重話直言，「沒看過任何開發計畫就在國家公園生態保護區旁邊，你們是第一個，也許未來可以打著住在生態保護區旁邊的名號，但如果對保護區有任何影響就會臭名在外。」

會議主持人李培芬表示，植栽是本案重要課題，開發單位應該要提出完整的植栽配置，土方運輸路線也要完整呈現。

閉門會議上，有環委主張要進二階環評，雖然不是大規模開發案，卻是影響重大的開發案，應要審慎考量，且目前開發單位的生態調查資料，根本不足以判斷具體影響有多大。