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小細胞肺癌惡性程度更勝「癌王」 免疫治療現治療契機

2020-01-07 16:30聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

說到「癌王」，許多人想到的是發現不易且存活率低的胰臟癌。但醫師認為，小細胞癌肺癌不但惡化快、易復發，且過去20年治療無進展，五年存活率低於胰臟癌，才是「真正的癌王」。所幸，隨著免疫治療日趨成熟，透過化療合併免疫治療的方式，小細胞肺癌的治療出現曙光。

台北醫學大學人體研究處處長李岡遠表示，肺癌主要分為小細胞癌和非小細胞癌，其中小細胞肺癌的發生率約10％，每年罹癌人數約1000多人，其五年存活率僅6％，低於五年存活率9％的胰臟癌。

李岡遠說，小細胞肺癌的原因主要有四大特徵，包括發現時多為晚期，且96％不適合進行手術、癌細胞易轉移、癌細胞增生快，約30天便增生兩倍，以及治療後容易復發。

然而過去肺癌出現新的治療進展，包括標靶藥物的進化，多是針對非小細胞肺癌，尤其是其中的肺腺癌。小細胞肺癌則將近20年沒有新的治療進展，以化學治療為主要治療手段。但化療僅一開始反應好，能夠縮小腫瘤，大部分患者半年後便會復發，且復發後「兵敗如山倒」，無有效治療方式，近六成患者無法存活超過一年。

但台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕表示，隨著免疫治療的發展，小細胞肺癌也出現治療的契機。由於小細胞肺癌的腫瘤突變負荷量高，容易被自身免疫細胞認出，因此免疫療法是可行的治療選項。陳崇裕表示，約三分之一的患者接受免疫治療合併化療後，已存活超過1.5年；未來也將持續追蹤研究，存活期有機會再提升。

台灣肺癌學會理事長陳育民則表示，小細胞肺癌主要和吸菸有關，因此長期抽菸、有肺炎家族病史等高危險族群，建議定期做地劑量電腦斷層篩檢，並戒除菸酒。若不幸罹患小細胞肺癌，也不要失去治療信心，化療併用免疫療法可使病症獲得更好的控制。然而由於小細胞肺癌於2019年才納入免疫療法的適應症，健保未給付，每個月需自費十幾萬，因此陳育民也呼籲政府將小細胞肺癌納入健保給付。

透過化療合併免疫治療的方式，小細胞肺癌的治療出現曙光。左起台灣肺癌學會理事長陳育...
透過化療合併免疫治療的方式，小細胞肺癌的治療出現曙光。左起台灣肺癌學會理事長陳育民、台癌基金會副執行長蔡麗娟、台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良、北醫人研長李岡遠、台大雲林分院醫務秘書陳崇裕。記者楊雅棠／攝影
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肺癌患者健保

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