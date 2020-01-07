流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

一名網友PO文提到，最近親戚家辦喜事，打聽到一桌流水席5000元，有向親友們收禮金，擔心菜色不好會被說話，於是詢問網友「一桌5000的行情菜色會很好嗎？」圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

大部分的人結婚時都會舉辦婚禮宴請賓客，無論是場地的規劃還是宴請的桌數都需精打細算，有的人喜歡在飯店裡宴客，有些則喜歡台式流水席。日前就有一名網友在PTT上PO文提到，最近親戚家辦喜事，是辦在馬路邊的「流水席」，他打聽到一桌5000元，但是有向親友們收禮金，因此擔心菜色不好會被說話，於是詢問廣大網友「一桌5000的行情菜色會很好嗎？」

原PO以「喜宴一桌5000會太便宜嗎？」為題在文中表示，親戚家要辦喜事，預計會是在馬路上舉行的流水席，他也稍微打聽了一桌的行情為5000元，差不多70桌，但是因為宴客有收禮金，所以他怕到時候菜色不好會被人說話，因此好奇的問「現在一桌5000的行情菜色會很好嗎？」

PO文一出後，許多網友紛紛認為一桌5000的菜色不需要太期待，「5000真的不算好，如果總舖師自己利潤抓很高的話會更差」、「菜色應該不怎麼樣」、「之前吃過8000的流水席都覺得難吃，何況是5000的」、「流水席5000一桌應該是普通而已」、「都辦流水席了還一桌5000」、「吃過宴客一桌5000的，真的不是很好…」、「真的不要太期待5000的菜色」。

但也有不少網友提出不同看法，「還是要看廚師的功力，吃過一桌一萬的難吃到每個人回家買泡麵吃，但6000-7000的卻獲得大家讚許」、「流水席現在保底要8000以上才是品質保證」、「這樣問不準，若怕試吃不準，應該是要請對方把菜單拿出來，把食材產地等標上去」、「其實還是要看菜單，不一定要每個都大菜，抓兩個重點大菜就夠了」。