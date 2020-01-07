他去菲律賓染麻疹又飛威尼斯 竟傳染同團女遊客

真「麻」煩，很難想像到隨團赴義大利玩，竟會被同國籍、同團的男成員感染來自菲律賓的麻疹，但這真實發生在一名台灣女孩身上。衛福部疾管署今公布，國內新增2例境外移入麻疹確定病例，分別為北部20多歲女性及中部9個月大女嬰，其中20多歲女就是這次真實事件的主人翁。

疾管署防疫醫師林詠青表示，義大利境外移入個案的指標個案是一名北部40多歲男性，日前確診菲律賓境外移入病例，他在菲律賓感染麻疹後，在還沒出現任何症狀時，就又跟著旅遊團到義大利遊玩，不料在途中發病，旅行結束返台才確診，同團21個團員都被衛生單位匡列為接觸著，持續監測。

林詠青說，北部20多歲女性就是這名菲律賓境外移入病例可傳染期間旅遊接觸者，與指標個案於去年12月14日至21日隨旅行團至義大利威尼斯旅遊，該女返國後不久就被為單位通知可能感染麻疹，12月30日開始出疹，有警覺的她隔天自覺發燒，聯繫衛生單位安排就醫採檢，於今年1月3日確診。

目前該女已過可傳染期並恢復正常作息，同團其他成員都沒有麻疹疑似症狀。但該女在可傳染期間還是曾赴新北市三重區徐匯廣場的UNIQLO及三重區集賢路的北海餐廳，目前衛生單位已匡列其職場同事、餐廳員工等54人，UNIQLO員工仍在統計，預計將持續監測至1月21日。

另外，中部女嬰個案則是去年9月下旬與家人至越南探親，12月31日在越南當地因間歇性發燒、鼻炎、口腔有白點等症狀在當地就醫，1月1日返國後因高燒及呼吸急促於2日就醫後收治負壓隔離病房並通報，經檢驗於昨日確診。衛生單位掌握個案接觸者共88人，將持續監測至1月24日。

疾管署提醒，2個案可傳染期間曾有公共場所活動史，其中女嬰曾於元旦當天搭乘華航CI784胡志明市飛往桃園的班機，提醒曾出入相關場所民眾，請自最後接觸日起算自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速聯繫衛生單位，由其安排就醫，降低傳播風險。