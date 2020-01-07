全台首例 換肝患者接受糞便移植不再天天拉肚子

52歲李姓男子曾接受換肝手術，3個月前開始腹瀉不停，平均每天拉肚子5至6次，醫生診斷感染困難梭狀桿菌。高雄長庚醫療團隊以糞便移植取代傳統抗生素治療，利用大腸鏡將健康糞水打入腸道重建菌種環境，腹瀉症狀因此停止。長庚醫院表示，高長庚完成5例糞便移植，李男是首位器官移植又接受糞便移植的案例。

衛福部2年前將糞便移植納入常規治療，醫院可針對難治型、困難梭狀桿菌患者實施腸道微菌叢植入治療（簡稱糞便移植），林口長庚醫院去年設置糞便銀行，

去年10月至今，高雄長庚醫院完成5例糞便移植，李姓男子是唯一一位器官移植後又接受糞便移植的患者。主治醫師蔡明釗表示，病患7年前接受肝臟移植，長期服用抗排斥藥物，3個月前開始反覆腹瀉不停，細菌培養發現困難梭狀桿菌感染，經與長庚肝臟移植團隊討論後決定移植糞便，目前已康復出院。

蔡明釗解釋，人體腸道有很多細菌，細菌原本與人體和平共處，年紀大、免疫力差或長期服用抗生素的人可能腸道菌失衡，導致困難梭狀桿菌壯大而腹瀉，傳統療法必須住院接受抗生素與隔離治療，成功率3至4成，很容易復發；若接受糞便移植，治癒率提高8至9成。

醫護團隊示範糞便移植程序，主要透過大腸鏡在盲腸的地方打入250至300 cc糞便水，病人側躺讓糞水在腸道內停留 30分鐘，此舉可讓整個腸道的細菌置換、產生新平衡，可能會腹脹或稍微發燒，沒有明顯副作用。