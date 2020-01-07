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影/我們結婚了！男警消勇敢追愛 愛情這條路他們走7年

2020-01-07 14:31聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

「我們要結婚囉！」新北市消防局平溪分隊員林政勳和基隆市警察局刑警大隊偵四隊員陳明毅，今年2月18日要到戶政機關辦理結婚登記，還要在台北宴客，紀念交往滿7周年。警消同志聯姻不畏外界異樣眼光，大方的在臉書上向親友公開婚紗照，分享他們勇敢追愛的幸福。

去年5月，台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，但還是有不少同志顧慮外人的眼光，行事低調避免惹麻煩，在公家機關出櫃的也不多見。陳明毅和林政勳一警一消，像這樣願意「昭告天下」，也很少見。

一個專辦詐欺常要四出抓壞人，一個負責救災救護救人，在工作上認真負責，主管和同事對他們的表現都相當肯定，也隱約感覺到他們的性向，不過，有的人收到兩人的喜訊，仍一臉驚嚇到的樣子，以為在開玩笑，還有同事連問了3次「真的要結婚嗎？」

一名林政勳的同事說，同志或同婚在消防界很少公開，但他工作很拚命，救災也是衝第一，也是大家的好同事，雖然一開始真的有點不自然，但同婚法都已通過了，支持他，祝他「一定要幸福」。陳明毅警局的同事也直接祝福他們，還說「現在什麼時代了，能追求自己的幸福最重要」。

林政勳不諱言地說，以男性為多的軍警消、海巡單位，仍是一個很封閉的系統，有很多在愛情上不走「傳統路線」的軍警消朋友，但迫於不好意思、不方便，都低調在交往，想結婚也不敢，但他認為，同性戀也有成家的權利，很希望因為這次站出來，讓其他軍警消也可以勇敢走出來，不必有太多的念想。他很感謝長官和同事的支持。

他說，兩人共譜7年的愛情，經過了深思熟慮，有過完整考慮，也歷經多年的磨難，登記結婚無非是要向大家宣告，他和男友相信可以彼此陪伴到老。雖然有人說，相愛也不一定要結婚，但林政勳發現，警察和消防都是很容易因為工作受傷的職業，結婚登記就是要讓雙方擁有家人的權利，緊急時可以代另一半做決定、簽同意書，不再「只能是朋友」。

「幸福真的是爭取來的」，林政勳很開心台灣通過同性婚，這樣的進步，造福了很多人，可以勇敢追求幸福。以前都認為一定要異性交往，但他覺得「不管男生或者女生」不重要了，找到了可以共伴一生到終老的人才是重點，不管同性或者異性婚姻。

消防員林政勳（右）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路...
消防員林政勳（右）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路走7年。圖／林政勳提供
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消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路...
消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路走7年。圖／林政勳提供
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消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路...
消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路走7年。圖／林政勳提供
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消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路...
消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路走7年。圖／林政勳提供
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消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路...
消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路走7年。圖／林政勳提供
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消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路...
消防員林政勳（左）和警察陳明毅甜蜜婚紗照曝光，他們勇敢站出來，公開同志愛情這條路走7年。圖／林政勳提供
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