新增流感兩死!疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

流感疫情已進入高峰期，符合接種公費疫苗民眾應快接種。衛福部疾病管制署今公布新增兩例流感併發重症而死亡個案，分別為北部60歲與南部地區40多歲女性，分別於去年10月初、11月中發病，且皆沒接種流感疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，目前已進入流感高峰期，接種疫苗為預防流感最有效的方法，截至1月5日止，全國公費流感疫苗接種數達407.8萬劑，尚餘約196.4萬劑，提醒符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。

莊人祥說，此兩例個案分別為北部60歲與南部地區40多歲女性，因兩人分別有癌症、心血管等慢性疾病，且皆沒接種流感疫苗，分別於去年10月7日、11月16日流感流行期前發病併重症，而於去年11月底不幸死亡。因通報、送審時間稍拉長，而於上周接獲數據。而據統計，本季（去年10月至今）流感併發重症死亡個案已累積26人。

據疾管署監測資料顯示，國內上周‭去年‬12月29日至今年1月4日‭，‬急門診類流感就診達11萬3987人次，較前一周略升2.5%；急診類流感就診病例百分比為13.6%，評估整體疫情已進入高峰期。另外莊人祥說，需注意的是流感群聚，近四周流感群聚案共83起，並以校園‭‬55起‭‬為多。