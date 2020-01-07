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新增流感兩死!疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

2020-01-07 14:29聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

流感疫情已進入高峰期，符合接種公費疫苗民眾應快接種。衛福部疾病管制署今公布新增兩例流感併發重症而死亡個案，分別為北部60歲與南部地區40多歲女性，分別於去年10月初、11月中發病，且皆沒接種流感疫苗

疾管署副署長莊人祥表示，目前已進入流感高峰期，接種疫苗為預防流感最有效的方法，截至1月5日止，全國公費流感疫苗接種數達407.8萬劑，尚餘約196.4萬劑，提醒符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。

莊人祥說，此兩例個案分別為北部60歲與南部地區40多歲女性，因兩人分別有癌症、心血管等慢性疾病，且皆沒接種流感疫苗，分別於去年10月7日、11月16日流感流行期前發病併重症，而於去年11月底不幸死亡。因通報、送審時間稍拉長，而於上周接獲數據。而據統計，本季（去年10月至今）流感併發重症死亡個案已累積26人。

據疾管署監測資料顯示，國內上周‭去年‬12月29日至今年1月4日‭，‬急門診類流感就診達11萬3987人次，較前一周略升2.5%；急診類流感就診病例百分比為13.6%，評估整體疫情已進入高峰期。另外莊人祥說，需注意的是流感群聚，近四周流感群聚案共83起，並以校園‭‬55起‭‬為多。

國泰醫院小兒科主治醫師王麗君提醒民眾，如家中有6個月以上未滿9歲，且已於去年12月8日後首次接種第一劑流感疫苗的幼兒，請記得於接種後間隔四周以上再接種第二劑，才能獲得完整保護力。另外，流感疫苗為不活化疫苗，可以和其他常規疫苗同時接種於不同部位，或是間隔任何時間接種。

疾管署呼籲，目前已進入流感高峰期，提醒符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種流感疫...
疾管署呼籲，目前已進入流感高峰期，提醒符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種流感疫苗。 報系資料照片
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流感疫苗疫情類流感

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