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雙方家長從反對到贊成 警消同志要回屏東郷下辦婚宴

2020-01-07 14:28聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

「你怎麼會喜歡男生？」林政勳的媽媽曾這樣問他，經過5、6年的溝通，從排斥到現在催他趕快辦一辦婚事；老家的親朋好友，也從不可置信，到決定要參加他們的婚宴。這兩個穿西裝的男人，打開屏東鄉下一扇窗，告訴大家「請祝福我們」。

林政勳是陳明毅就讀警專的學長，兩人在學校就認識，畢業後因緣際會再次相遇，才開始交往，林政勳笑得甜蜜，「我腦中有一個雷達，就是他了」。陳明毅說，林政勳很有主見，雖然平常講話常損人，但夜裡聽他說夢話，真的是很用心在家庭，是個良善的人，「我覺得可以跟他在一起，工作用心，內心良善，雖然不善溝通，但我知道他是個好人。」

兩人交往後，林政勳帶陳明毅回家，前1、2年媽媽以為陳明毅是林政勳的好同事，到了第三年，媽媽「感覺」出來是「男朋友」。林政勳的媽媽知道他是同志後很震驚，第一個反應就是「這樣沒有下一代」，對他有男友十分排斥。

他花了5、6年時間說服媽媽，還說他妹妹也有小孩啊，他家不會斷後嗣，況且也有打算去領養，花了很長時間的溝通。林政勳說，他因為歷經高雄氣爆慘狀，創傷症候群令他請假1年，期間男友陳明毅照顧備至，帶他走出煎熬，逐漸好了起來，這些讓他媽媽看在眼裡很感動了，也很喜歡他的男友，因為給了她安定的感覺。

陳明毅的父親是退休公務人員，陳明毅一開始也擔心遭到反對，沒想到父親卻很開明，也希望他們兩人可以趕快結婚，以後可以互相照顧。

兩人常在社區同進同出，鄰居以為兩人是兄弟好友，但發現兩人竟牽手，不禁投以異樣眼光。林政勳並不逃避而是以行動證明，他們跟常人無異，一次他和男友過年回屏東老家，聯手救了差點噎死的鄰居老伯，打開第一扇窗，化解別人異樣的眼光。

在屏東這樣的鄉下，說起男男交往就很難接受，更何況辦男男婚宴，是很大的挑戰。林政動前年就計畫在台北請一場，屏東老家請一場，親朋好友鄰居起初都嚇了一大跳，但如今有18桌賓客要來喝他們的喜酒，他大笑說，「我們兩個人都會穿西裝上場」。

林政勳說，家長從反對到贊成，歷經多年的溝通，他們要回屏東郷下辦桌宴請親朋好友，他...
林政勳說，家長從反對到贊成，歷經多年的溝通，他們要回屏東郷下辦桌宴請親朋好友，他比出愛的手勢。記者游明煌／攝影
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新北市消防局平溪分隊員林政勳（左），和基隆市警察局刑警大隊偵四隊員陳明毅交往7年...
新北市消防局平溪分隊員林政勳（左），和基隆市警察局刑警大隊偵四隊員陳明毅交往7年，將到戶政機關辦理結婚登記。圖／林政勳提供
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新北市消防局平溪分隊員林政勳（右），和基隆市警察局刑警大隊偵四隊員陳明毅交往7年...
新北市消防局平溪分隊員林政勳（右），和基隆市警察局刑警大隊偵四隊員陳明毅交往7年，將到戶政機關辦理結婚登記。圖／林政勳提供
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新北市消防局平溪分隊員林政勳（右），和基隆市警察局刑警大隊偵四隊員陳明毅，交往7...
新北市消防局平溪分隊員林政勳（右），和基隆市警察局刑警大隊偵四隊員陳明毅，交往7年，將到戶政機關辦理結婚登記。圖／林政勳提供
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屏東西裝

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