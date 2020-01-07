春節出國最好提早出門 單日最高恐超過16.3萬人

春節假期為國人出國旅遊的超級尖峰時段，預期單日最高旅客量可達16.3萬人次，要在春節期間出國的民眾最好提早到機場。

桃機公司今（7）日表示，桃園國際機場2020年春節期間（1月17日至2月4日）加班機經民航局核定為1,423架次，整體加班機佔全部航機9.2%，以1月22日~24日及1月28日~2月1日為多；疏運期間每日旅客人數預估較平日增加1.5萬人次，整體春節疏運期間較去年同期旅客旅量約成長4.6%，預估1月22~24日及1月28日~2月1日的單日旅客量都有機會超過16.3萬人次。

機場公司提醒旅客，因應出國尖峰，報到時間請先與航空公司確認，也歡迎旅客使用機場捷運市區預辦登機服務，並利用網路報到、手機自助報到、自助行李託運、自動通關等服務設施，安檢時注意相關規定以避免行李複檢，影響通關效率；此外，為避免交通阻塞，往返桃園機場可多利用機場捷運及國道客運等大眾運輸工具。

鑒於機場第二航廈南、北側5樓美食街及戶外觀景臺均已啟用，在每日上午6時30分開放至夜間22時30分，歡迎民眾前往享受美食及美景，紅眼航班旅客也可至南側5樓的「文青行旅」稍做休息，也提醒旅運尖峰時刻，遇3樓出境大廳出現壅塞情況時，團體旅客可先行利用5樓新增的航廈空間集合，再前往航空公司櫃台報到。

因應春節連續假期疏運，桃園機場各單位已完成相關準備工作，尖峰時段出境安檢及證照查驗全線開放，入境證照查驗部分彈性調度人力支援；航空公司延長工時、管制休假，地勤、保全亦將加派人力，提供旅客服務；手推車全面上線提供使用，機場各項設施亦將加派維護人力，確保運作正常；客運巴士業者將依旅客載運情況隨時彈性增派車班，較平時增加約3成運能。

停車場疏運部分，國道二號及台四線入口處設置停車位剩餘顯示系統，並於機場官網及APP同步公告剩餘車位數量，旅客可即時掌握狀況；排班計程車也加強休假管制，全體全力投入旅客疏運服務。餐飲部分，第一、二航廈美食街春節期間增加110個座位，另二期擴建區5樓商場南、北兩側也提供近900個座位，如遇特殊狀況，除正常供餐及延長服務時間之外，桃園機場每小時緊急供餐能量近為8,500份餐點。

機場公司特別提醒旅客注意航班資訊，確認班機是否由桃園機場起飛，因為機場服務台每日均遇到旅客應由台北松山機場（代碼TSA）起飛，卻錯跑至桃園機場（代碼TPE）的意外狀況；最後也提醒出國民眾留意護照有效期限，不足六個月以上請提前辦理換發，每人出入境准許攜帶新台幣上限為10萬元，人民幣為2萬元或外幣等值美金1萬元為限。

另外為強化防堵非洲豬瘟入侵，機場公司也特別提醒所有入境旅客切勿攜帶肉類製品以免受罰，疫區入境旅客並請配合農委會動植物防疫檢疫局人員引導接受非洲豬瘟防疫檢查，其他區域入境航班旅客下機後也請配合航空公司指引領取識別卡片，並由工作人員導引進行後續入境通關程序。

各航廈出入境尖峰時段：

第一航廈出境－上午6-11時、中午12-16時

第二航厦出境－上午8-12時、下午14-20時、夜間22-23時(紅眼航班)

第ㄧ航厦入境－凌晨0-1時、上午9-11時、下午13-16時、夜間18-23時