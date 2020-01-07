春節這24路段超塞 22日起89條國道享優惠

7天春節連續假期即將到來，公路總局表示，省道共有新竹路段、蘇花路廊、水底寮等24處易壅塞路段，民眾可以走替代道路，避免壅塞，另將於1月22日0時起至1月29日24時止實施國道客運轉乘措施，共有14家國道客運、89條國道路線享有優惠票價，民眾可以多多利用。

公路總局表示，春節假期省道易壅塞路段共24處，像是新竹路段、蘇花路廊、水底寮、南迴公路等主要幹道、紫南宮、南鯤鯓代天府、淡水、墾丁、泰安溫泉等觀光風景地區及新春參拜熱點等都是，已規畫相關交通疏導措施，包含規畫替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等。

客運方面，公路總局表示，已要求國道客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運，假期前國道客運車票已陸續開放預售，建議民眾預先購買車票以利行程安排。

另外，公路總局表示，本次連續假期持續「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，預計實施期間為1月22日0時起至1月29日24時止，共有14家國道客運、89條國道路線享平日優惠票價或原票價85折。另外，搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠。