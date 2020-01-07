選前趕通車 林佳龍：返鄉方便Why not?

交通部近期不只釋出補貼客運的利多，蘇花改、西濱、南迴公路等多個重要路段，近期也陸續辦通車儀式，外界質疑交通部是趕在選前通車釋利多。交通部長林佳龍表示，如果可以讓大家返鄉旅遊方便，春節前通車「Why not?」

交通部今天上午舉辦109年新春記者會，部長林佳龍（中）出席致詞。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

蘇花改、西濱快速道路、南迴等近一月來陸續通車。林佳龍上午在交通部新春記者會上表示，今年是大選年，很多議題的政治性很高，「是不想被人家講說我們是選前通車」，可是如果在過年前通車，讓大家返鄉旅遊很方便，「Why not？」。

去年公路客運業者減漲，交通部當時宣布補貼維持票價不變。昨天交通部宣布同意國道客運平面路段比照公路客運補貼，但補貼多少、何時開始補貼沒定案。林佳龍表示，一切都是以乘客服務至上，作為決策考量。

針對國道客運補貼參考公路客運，林佳龍說，國道客運面對高鐵、台鐵競爭，還有一例一休、油價等因素，都使負擔提高，由業者吸收成本也會影響競爭力，因此參考公路客運方式補貼，降低業者負擔。

至於被疑選前紅利、政策買票。林表示，客運補貼從他上任後就研議，公路客運有既有的法律和行政規定作為依據，國道因涉相關行政規則及修法，需要時間。至於觀光局一連串國民旅遊補助，挨批愈補愈大坑。林說，就算再好的醫生，「人受傷進入急診室不趕快輸血」也沒有用，交通部就是要救急。